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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

11 Nisan 2017 Salı, 19:26

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, 9 kişi gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muğla'nın Milas ilçesi, İzmir, Ankara, Aydın, Antalya, Tekirdağ, Burdur ve Rize'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda "Bylock" kullanıcısı olduğu belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edileceği belirtildi.


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