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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Kastamonu'da telefonla dolandırıcılık iddiası

11 Nisan 2017 Salı, 19:27

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, telefonla kendisini polis olarak tanıttığı iki kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtan S.Ç, iki kişiyi telefonla arayarak, "Altın hırsızlığı oldu, sizin altınlarınız da bu olaya karışmış olabilir, kontrol edeceğiz." diyerek altınları vermesini istedi.

S.Ç'ye inanan bu kişiler, 160 bin lira değerindeki ziynet eşyasını evlerine gelen şüpheliye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaşlar, durumu emniyete bildirdi.

Polis ekiplerince il merkezinde yakalanan S.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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