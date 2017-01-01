11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Suriye'deki iç savaş

11 Nisan 2017 Salı, 19:37

HATAY (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kırsalında yer alan Hambuşiye köyüne düzenlenen hava saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rus savaş uçaklarının, İdlib'in batı kırsalındaki Hambuşiye köyüne düzenlediği hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Yaralıların bölgedeki sahra hastanelerinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Öte yandan, Beşşar Esed rejimine ait birliklerin, Lazkiye ve İdlib kırsalındaki birçok köyü havan ve füzelerle vurduğu kaydedildi.

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