AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Adana'da:

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ADANA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "CHP'nin yöneticileri, halkın iradesinden ve güçlenmesinden korktukları için halkın iradesinin güçlenmesi halinde onlara herhangi bir siyasi iktidar kapısının açılmayacağını bildikleri için onlar da bu mevcut sisteme, bütün çarpıklıklarına rağmen statükoya sarılıyorlar." dedi.

Çelik, Yüreğir ilçesinde düzenlenen "halkla buluşma" etkinliğinde, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine "hayır" diyen muhalefetin, milletin iradesini zayıflatan mevcut sistemin devamından yana olduğunu söyledi.

Türkiye'nin koalisyon tehlikesiyle baş başa kalmaması için bu sistem değişikliğini istediklerini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Normalde bu sistem içinde, hiçir şekilde siyasi iktidar yetkisi olmadığı halde, siyasi iktidara kavuşma ihtimali olmadığı halde CHP neden bu sistemin devamından yana? Çünkü yeni sistem değişikliği gerçekleştiği taktirde, Türkiye'de halkın oyu, siyasi iktidarı inşa etme ve hükümeti kurma açısından daha etkili hale gelecek. Bundan sonra sizlerin sandığa vurduğu mühür hükümetleri daha kuvvetli belirleyecek, devletin yönetilmesinde daha etkili olacak. İşte onun için CHP'nin yöneticileri, halkın iradesinden ve güçlenmesinden korktukları için halkın iradesinin güçlenmesi halinde onlara herhangi bir siyasi iktidar kapısının açılmayacağını bildikleri için onlar da bu mevcut sisteme, bütün çarpıklıklarına rağmen statükoya sarılıyorlar."

- "Sistemden kaynaklanan problemleri geride bırakacağız"

Bakan Çelik, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle halkın iradesinin daha güçlü şekilde hükümete yansıtılacağını dile getirerek, "16 Nisan'dan sonra 'evet' oylarıyla hayata geçecek sistemde, sizin iradeniz, oylarınız, hükümetin kurulmasında ve devletin yönetilmesinde daha büyük bir güce sahip olacak." ifadesini kullandı.

Rejim değişikliği tartışmalarına değinen Çelik, asıl rejim değişikliğinin darbelerle yapıldığını aktardı.

Ömer Çelik, Türkiye'nin başarısının sırrının, vatandaşın iradesinin sandığa güçlü şekilde yansıması ve siyasi istikrar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Milletin iradesi demek, güçlü hükümet, güçlü Türkiye demektir. Onun için, artık sistemden kaynaklanan problemleri geride bırakacağız. 15 yıldır sizlerin verdiği destekle, büyük fedakarlıkla Türkiye'de siyasi istikrar gerçekleştiği için 'istikrar riske girmez, istikrar bir krizle karşı karşıya kalmaz' diye düşünülüyordu. Ama gördük ki 7 Haziran seçimlerinden sonra yine koalisyon ihtimali ortaya çıktı. Yine istikrar tehlikeye girdi. Demek ki vatandaşın iradesi istikrarı ne kadar inşa ederse etsin, sistemden kaynaklanan problemlerin de giderilmesi gerekiyor."

Bakan Çelik, 16 Nisan'dan sonra "evet" oylarıyla hayata geçecek sistem değişikliğiyle Türkiye'deki krizlerin sonunun geleceğini vurgulayarak, vatandaşlardan sandığa gidip oy kullanmalarını istedi.