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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:

11 Nisan 2017 Salı, 19:41

KOCAELİ (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "16 Nisan'daki anayasa değişikliğiyle Allah'ın izniyle biz çok daha hızlı büyüyen, çift başlılıktan kurtulan, vesayet odaklarından kurtulan, bürokratik oligarşiden kurtulan, işini hızlı yapan bir ülke haline geleceğiz." dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki nakliyeci esnafını ziyaret eden Arslan, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin son 14 yılda ulaştırma alanında yaptığı büyük projeler hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de, 2002'de 6 il birbirine duble yolla bağlıyken bugün bu sayının 76'ya çıktığını dile getiren Arslan, ulaşım alanında yaptıkları yatırımları en iyi nakliyecilerin ve kamyon sürücülerinin gördüğünü söyledi.

Arslan, eğer AK Parti istediği hızda iş yapabilmiş olsaydı bugün Türkiye'nin 3 kat yerine 10 kat büyümüş olacağını belirterek, şuan Türkiye'nin yoluna 1982 model anayasayla devam ettiğini aktardı.

Türkiye'nin dünya ile rekabet edebilmesi, dünyada mazlumlara ve mağdurlara daha fazla kucak açabilmesi, kalkınma hızını arttırabilmesi, modern dünyaya ayak uydurması ve rekabet etmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, rekabet edebilmek için çift başlılığın ortadan kalkması gerektiğini dile getirdi.

Bakan Arslan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile dönemin Başbakanı Tansu Çiller arasında çift başlılıktan kaynaklanan kavga sonucu 1994'te doların yarı yarıya arttığına dikkati çekerek, "1982 Anayasası'ndan dolayı bir çift başlılık var. Cumhurbaşkanının yetkisi ayrı başbakanın yetkisi ayrı ve bunlar kavga edince de bu ülke geriye gidiyor. Bunların hepsini beraber yaşadık." diye konuştu.

Türkiye'de otoyolları, hızlı tren hatlarını, köprüleri, tünelleri, havalimanlarını yapınca sadece nakliyecilerin ve kamyoncuların hayatını kolaylaştırmadıklarını, aynı zamanda ticaretin de önünü açtıklarına dikkat çeken Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası taşımacılık ülkemiz üzerinden yapılınca, Türkiye'nin yollarından geçen tırları bize para veriyor, Türkiye'nin demir yollarını kullanan her trenleri bize para veriyor, Türkiye'nin havalimanlarını kullanan her uçakları bize para veriyor. Türkiye yolları yaparak sadece kendi insanının hayatını kolaylaştırmadı, dünyanın ticaretinden pay almaya başladı. İşte bundan dış güçler rahatsız oldu. Neden rahatsız oldular? Bu coğrafyada eskiden de taşımacılık vardı ama bunları onlar yapıyorlardı, bunun gelirinden kaynaklı pastayı da kendi aralarında paylaşıyorlardı. Ne zaman ki Türkiye büyüdü, Türkiye güçlendi, bütün bu yolları yaparak dünya ticaretinin pastasından pay almaya başladı. Dış güçler rahatsız oldu."


- "Onların alıştığı pastadan biraz daha pay almak istiyoruz"

Arslan, Türkiye'nin pastadan pay almasından rahatsız olan dış güçlerin ülkeyi durdurmak için PKK, DEAŞ ve FETÖ'yü kullandığını anlatarak, "16 Nisan'daki anayasa değişikliğiyle Allah'ın izniyle biz çok daha hızlı büyüyen, çift başlılıktan kurtulan, vesayet odaklarından kurtulan, bürokratik oligarşiden kurtulan, işini hızlı yapan bir ülke haline geleceğiz. Biz işimizi ne kadar hızlı yaparsak, ne kadar hızlı kalkınırsak onlar o kadar bundan rahatsız olacaklar çünkü onların alıştığı pastadan biz biraz daha pay almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Otoyolları açarak kamyoncuların ve nakliyecilerin hayatını kolaylaştırdıklarını, bu sektörde faaliyet gösteren esnafın da anayasa değişikliğini onaylayarak Türkiye'nin kalkınmasının önündeki otoyolu açmaları gerektiğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"16 Nisan'da inşallah böyle olacak. Bu ülkenin daha kalkınması lazım, daha gelişmesi lazım. Bunun için de olmazsa olmaz, bu milletin iradesinin arkasında durup, dış güçlere izin vermemesi, terör olaylarına, teröristlere izin vermemesinden geçiyor. Bunun için de insanımızın hayatını kolaylaştırmak adına bizim üzerimize ne düşüyorsa biz yapacağız. Karayolu Taşıma Yönetmeliğiyle ilgili sistemi kolaylaştıracak, maliyetleri düşürecek, birçok belgeden kurtaracak yeni bir düzenlene yapıyoruz. Kooperatiflerin de esnafların da görüşünü alıyoruz. Bu konuda sistemi çok kolaylaştıracak bir uygulamayı başlattık, şimdi görüşleri de aldık, inşallah yönetmeliği buna göre düzenliyoruz."

Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Bakan Arslan, daha sonra Gebze Meydanı'na giderek burada esnaf ziyaretlerinde bulundu ve vatandaşlara karanfil dağıttı. Kent meydanındaki referandum standını da ziyaret eden Arslan, "Evet" hedeflerinin bulunduğu kaleye şut çekti.

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