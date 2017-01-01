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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu

11 Nisan 2017 Salı, 19:51

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan emekli emniyet mensubu tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin emekli emniyet mensuplarına yönelik soruşturması kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir dönem Sivas Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yaptıktan sonra resen emekliye sevk edilen B.K'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K tutuklandı.






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