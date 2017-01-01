Muş'ta uyuşturucu operasyonları

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MUŞ (AA) - Muş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde satan, nakleden suç şebekelerine ve şahıslara yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Bu kapsamda, üzerlerinden 4 gram metamfetamin ile 2 gram kokain bulunan 2 kişinin "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçlarından gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, Varto ilçesinde de "Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçunu örgütlü olarak işleyenlere yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 adreste yapılan aramada, 5 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Bir şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7 Nisan'da tren garında durdurulan trende yapılan aramada bir şüpheli şahıstan bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan yasal işlem yapılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir."