11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

11 Nisan 2017 Salı, 20:02

BİTLİS (AA) - Bitlis'te 4 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezine bağlı Aşağıölek, Yukarıölek, Yukarıbalcılar ve Aşağıbalcılar köylerinin bütün mahalle ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis merkeze bağlı Aşağıölek, Yukarıölek, Yukarıbalcılar ve Aşağıbalcılar köylerinin bütün mahalle ve mezralarında, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 12 Nisan çarşamba günü saat 00.00'dan ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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