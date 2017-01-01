Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Çankırı'da

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ÇANKIRI (AA) - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "kontrollü darbe" şeklindeki açıklamalarına ilişkin, "Baktı ki 'evet'ler çok yüksek, bu milletin verdiği demokrasi mücadelesini, bu milletin verdiği inanç ve yeniden diriliş mücadelesini yok varsayıyor, küçük görüyor." dedi.

Kurtulmuş, Çankırı Belediye Meydanı'nda, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Referanduma sayılı günler kaldığını belirten Kurtulmuş, "evet" oylarının giderek arttığını ve 16 Nisan'da da en üst noktasına çıkacağını ve ülkenin yoluna hızla devam edeceğini belirtti.

İnsanoğlunun, yaşadığı dönemdeki önemli hadiseleri kavrayamayabileceğini, 16 Nisan'da "evet"in çıkmasının ardından ne derece önemli bir sürecin geçildiğinin anlaşılacağını ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye, yeni bir model ile daha hızlı karar alacak, daha güçlü bir ülke olacak, daha büyük bir Türkiye olacak ve dünyaya yön veren, sözü itibarlı olan bir ülke haline gelecek. Bu tarihi virajda bu güzel olaya şahitlik ettiğimiz için bizlere ne mutlu. Emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. 16 Nisan'da 'evet' diyecek milletimizi de şimdiden kutluyor, tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Anayasa değişikliğinin yapılmasının tam zamanı olduğunu ifade eden Kurtulmuş, mevcut sistemin hastalıklı olduğunu, bu hastalıklarının geride bırakılması gerektiğini söyledi.

Numan Kurtulmuş, aziz milletin, ayaklarındaki pranga ile daha fazla yürüyemeyeceğini, o nedenle değişikliğin tam sırası olduğunu anlattı.

Türkiye'de uzun aylar boyunca kurulamayan hükümetler, 5,5 ay parlamentoda seçilemeyen cumhurbaşkanının, 68 siyasi partinin kapatıldığının görüldüğünü aktaran Kurtulmuş, "Şimdi istiyoruz ki, artık bunlar geride kalsın. Bu aziz millet, şu gencecik çocuklar, bu pırıl pırıl genç kızlarımız evlatlarımız, daha güçlü bir Türkiye'de yaşasın. Türkiye'nin insanları, hükümeti kim kuracak, nasıl kuracak, ne zaman seçim olacak, Türkiye IMF'den kaç kuruş borç alacak diye düşünmesin." şeklinde konuştu.

Darbeler, vesayet odakları, seçilemeyen cumhurbaşkanları, kapalı kapılar ardında karar verilip milletin önüne çıkarılan Ahmet Necdet Sezer gibi cumhurbaşkanları, kurulamayan hükümetlerin hepsinin geride bırakılacağını aktaran Kurtulmuş, 16 Nisan'da "evet" denilerek, Türkiye'nin ayaklarındaki prangalardan kurtulacağını ifade etti.

Kampanyanın başından bu yana CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerin bir telaş içinde olduğunu, doğru yanlış bir sürü şey söylediklerini aktaran Kurtulmuş, milletin, neyin ne olduğunu gördüğünü söyledi.

Hem yetkisi hem de sorumluluğu olan cumhurbaşkanlığı sisteminin bu anayasa değişikliğiyle getirileceğini belirten Kurtulmuş, yönetimde çift başlılığın, başbakan ve cumhurbaşkanlarının kavga ettiği Türkiye'nin geride bırakılacağını söyledi.

Kurtulmuş, "Türkiye bir daha yönetimde çift başlılığın sorunlarını yaşamayacak. Onun için tek adamlığı getirmiyoruz, yönetimde çift başlılığa son veriyoruz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin, "kontrollü darbe" sözlerini de anımsatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu millet uçurumun kenarından gelmiş. O akşam neler yaşadığımızı biliyoruz. Her birimiz bir başka yerde. Ben, Başbakanlıkta diğer bakan arkadaşlarımızla beraberdik. Etrafımızdan helikopterler uçuyor. Yüz metre ilerimizdeki kapıda tanklar ateş ediyor. Herkes her yerde cansiperane bir şekilde Türkiye'yi uçurumun kenarından almaya gayret ediyor. Ama maalesef baktı ki 'evet'ler çok yüksek, bu milletin verdiği demokrasi mücadelesini, bu milletin verdiği inanç ve yeniden diriliş mücadelesini yok varsayıyor, küçük görüyor.

Üzülerek ifade ediyorum; bu sözle Alman istihbarat dairesinin başındaki adamın, '15 Temmuz'u FETÖ'cülerin yaptığına ikna olmadım' sözü arasında hiçbir fark yoktur. Millet bunları görüyor."

Programa ayrıca AK Parti Çankırı Milletvekilleri Hüseyin Filiz ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, AK Parti Çankırı İl Başkanı Celal Kaman da katıldı.