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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Angun ve Yıldırım tutuklandı

11 Nisan 2017 Salı, 20:38

MALATYA (AA) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada haklarında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarılan ve Ankara'da gözaltına alınan dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ile dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım, tutuklandı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada, bir önceki duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edilen Angun ile tutuksuz yargılanan Yıldırım'ın tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılması kararının ardından, Ankara'da gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesine bağlanan sanıkların karar yüzlerine okunarak, tutuklandı.

Sanıkların işlemlerinin ardından Malatya'ya getirileceği öğrenildi.

- "Sıkıyönetim komutanı" olarak görevlendirilmiş

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın dünkü duruşmasında Cumhuriyet Savcısı Muhittin Atlı, bir önceki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilen Angun'un "sıkıyönetim komutanı" olarak görevlendirilmiş olması, talep ettiği tanıkların halen dinlenilmemesi, dosyadaki eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle tutuklanmasını talep etmişti.

Mahkeme heyeti de dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Angun ile tutuksuz yargılanan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım'ın tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar vermişti.

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Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada, bir önceki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilen dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ile tutuksuz yargılanan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım'ın tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.
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MALATYA'DA, FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ'NÜN (FETÖ) 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN 76 SANIĞIN YARGILANDIĞI DAVADA, BİR ÖNCEKİ DURUŞMADA ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLEN DÖNEMİN 2. ORDU KURMAY BAŞKANI TÜMGENERAL AVNİ ANGUN İLE TUTUKSUZ YARGILANAN DÖNEMİN 2. ORDU KOMUTANLIĞI HAREKAT KURMAY YARBAŞKANI TUĞGENERAL ERSİN YILDIRIM'IN TUTUKLANMASINA YÖNELİK YAKALAMA EMRİ ÇIKARILMASINA KARAR VERİLDİ.
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