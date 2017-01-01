Angun ve Yıldırım tutuklandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada haklarında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarılan ve Ankara'da gözaltına alınan dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ile dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım, tutuklandı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada, bir önceki duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edilen Angun ile tutuksuz yargılanan Yıldırım'ın tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılması kararının ardından, Ankara'da gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesine bağlanan sanıkların karar yüzlerine okunarak, tutuklandı.

Sanıkların işlemlerinin ardından Malatya'ya getirileceği öğrenildi.

- "Sıkıyönetim komutanı" olarak görevlendirilmiş

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın dünkü duruşmasında Cumhuriyet Savcısı Muhittin Atlı, bir önceki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilen Angun'un "sıkıyönetim komutanı" olarak görevlendirilmiş olması, talep ettiği tanıkların halen dinlenilmemesi, dosyadaki eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle tutuklanmasını talep etmişti.

Mahkeme heyeti de dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Angun ile tutuksuz yargılanan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım'ın tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar vermişti.