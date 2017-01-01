Halk oylamasına doğru

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MANİSA (AA) - Makedonya, Bosna Hersek, Kosova ve Karadağ'dan Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki akrabalarını ziyarete gelen vatandaşlar, yapılacak halk oylamasında 'Evet' için destek istedi.

Turgutlu Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Selim Şarkdağ, akrabalarının ülkelerinden koşup gelerek bu davaya sahip çıkmalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Şarkdağ, "Hepsinden Allah razı olsun. İnşallah 16 Nisan da Balkan ülkeleri ve tüm mazlum coğrafyaların sandıklardan 'evet' çıkması ile yüzü gülecek" diye konuştu.

Balkan ülkelerinden gelen heyet adına konuşan Meryem Uka, Türkiye'de önemli bir şeyler olduğunu hissettikleri için geldiklerini söyledi.

Katolik ülkelerin hepsinin Türkiye'ye karşı olduğunu kaydeden Uka, Türkiye'nin AB'ye girmesinin istenmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yıllarca bizleri maddi ve manevi olarak sömürdüler. Fakat elhamdülillah bir lider adam geldi, sadece Türkiye'yi ilerletmekle bırakmadı, sadece geçmişteki borçları da ödemedi. Bütün mazlumlara yardım ederek, hem Türkiye'yi kalkındırdı hem de bizleri akrabalarımızla buluşturdu. Eskiden maddi imkanları o kadar elverişli değildi buradaki akrabalarımızın. Fakat şimdi uçaklarla turlar düzenliyorlar. Çok şükür Türkiye artık sosyetenin uçaklara bindiği bir ülke değil. Sizlerin dedeleri orada ki gavurlardan zulüm gördükleri için ülkelerinden kaçıp Türkiye'ye sığındılar. O dönemde Mustafa Kemal Atatürk dedelerimize sahip çıktı. Şimdi ise aynı o politikayı, mazlumlara sahip çıkma politikasını Recep Tayyip Erdoğan yapıyor ve Suriyelilere sahip çıkıyor. Belki aranızda Suriyeliler ülkeye alındı diye kızanlar var ama bir düşünün dedelerimiz Türkiye'ye gelmese idi onlar da orada katledileceklerdi. Şimdi birleşme, hepimizin birlik olma zamanı."

Bu meselenin sağcı, solcu meselesi olmadığını vurgulayan Uka, "Şimdi sadece şuurlu olma zamanı. Hepimiz inşallah birlik olalım. Balkanlardaki dedelerinizi, akrabalarınızı gerçekten seviyorsanız bu seferde 'evet' diyeceksiniz. Çünkü bütün katolik alemi bir oldular ve Türkiye deki halk oylamasında 'hayır' çıksın istiyorlar. Almanya bile Türkiye de 'hayır' çıksın diye manşetler atıyor. Lütfen bunları iyi düşünün ve öyle karar verin." dedi.

Toplantıya AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Mürşit Gedizli ile partililer ve göçmen vatandaşlar katıldı.