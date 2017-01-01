Halk oylamasına doğru

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ADANA (AA) - CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Şimdi bu anayasa geçerse artık Türkiye süper ligden çıkacak, mahalli lige düşecek." dedi.

Baykal, merkez Çukurova ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yapılmak istenen anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin omurgası olan temel tarihi gerçeğin ortadan kaldırılıp egemenliği milletten alınıp "tek adama" verileceğini ileri sürdü.

Değişiklikle bütçenin yönetiminin de tek kişiye verileceğini iddia eden Baykal, "İsterse diyebilir ki bu memlekette bir sürü Suriyeli mülteci birikti. Çünkü ben Suriye politikasında büyük hata yaptım. Oradaki savaşı kızıştırdım, oradaki insanlar kaçtılar, ben savaşa taraf oldum. Türkiye'ye geldiler. Şimdi bunlara ben vatandaşlık vereceğim ve onları maaşa bağlayacağım. Diyebilir mi? Bu anayasaya 'evet' denilirse bu yetki bu sözü söyleme olanağı tek adama verilecek." diye konuştu.

Baykal, Türkiye'nin tarihi boyunca daima saygı gördüğüne işaret ederek şöyle devam etti:

"Hep Türkiye olarak biz dünya süper liginde yer aldık. Şimdi bu anayasa geçerse artık Türkiye süper ligden çıkacak, mahalli lige düşecek. Dünyada bir süper lig var Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya, onlar medeni memleketler. Medeni memleket olmak demek demokrasi işliyor demek, sadece sandık değil dikkat edin hukuk işliyor. Adalet işliyor, yargı bağımsız demek. Basın, kadın özgür demek. Eşitlik var demek. Kimsenin kimliğine yönelik ayrımcılık yok demek. Barış yurtta ve dünyada egemen olsun istemek demek. Şimdi buradan biz çıkıyoruz mahalli lige doğru, bir Ortadoğu ligine doğru, maalesef bu anayasa hızlandıracak, sürükleniyoruz. Ortadoğu'da Esad'ın, Saddam'ın, Kaddafi'nin, Mübarek'in zamanında da seçimler vardı, sandık vardı, meclis vardı."

Ülke yönetiminin eyalet anlayışına dayandırmak yetkisinin TBMM'de olduğunu belirten Baykal, "Evet derseniz, bilin ki Türkiye'de yönetim düzenini eyalete dayandırmak artık cumhurbaşkanının bir kararnameyle yapacağı iş haline gelmiştir, bu yetkiyi veriyoruz. 'Evet' diyenler kulağınıza küpe olsun. Yarın eyalet kuruldu duyarsanız sakın şaşırmayın, senin 'evet'inle o yetki veriliyor." iddiasında bulundu.

Baykal, değişikliğin kabul edilmesi halinde büyük bir kargaşa, karanlık, bulanık dönem yaşanacağını ileri sürerek "Dikkatli olun eğer bu anayasa çıkarsa her an bir yerden bir yumruk gelebilir, bir tokat gelebilir, bir tekme gelebilir. Elinize, cüzdanınıza, cebinize mukayyet olun arkadaşlar. Ortalık çok karışır." ifadesini kullandı.



