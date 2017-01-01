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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Suriye'deki iç savaş

11 Nisan 2017 Salı, 20:42

KİLİS (AA) - Suriye'nin Halep kentine bağlı Bab ilçesinde tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 5 Suriyeli, Kilis'te tedavi altına alındı.

Bab ilçesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü DEAŞ arasında çıkan çatışmaların ardından bölgeden kaçan teröristler tarafından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 Suriyeli yaralandı.

Yakınları tarafından Türkiye sınırına getirilen yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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