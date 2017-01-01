11 NİSAN 2017
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TBMM Başkanvekili Aydın:

11 Nisan 2017 Salı, 21:16
TBMM Başkanvekili Aydın:

ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, " Bu ülkede hiç kimse baskılanmasın, hiç kimse sıkıntı yaşamasın, herkes özgür bir şekilde yaşasın, düşündüğü gibi yaşasın, bir ve beraber olarak kardeşçe yaşasın. Derdimiz bu bizim." dedi.

Aydın, Gölbaşı ilçesinin Balkar ve Belören Beldeleri'ni ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Belören Beldesindeki Evet Kafe'de bir konuşma yapan Aydın, 16 Nisan'da eski Türkiye ile yeni ve güçlü Türkiye tercihinin yapılacağını, karar verilirken de iyi düşünülmesi gerektiğini belirtti.

AK Parti iktidarıyla Türkiye'de birçok engellerin aşıldığını anlatan Aydın, "Biz hep birlikte güçlü bir Türkiye olacağız. Derdimiz bu bizim. Burada şu partiye oy ver, bu partiye oy ver demiyoruz. Şu aday bu aday değil. Vereceğiniz oy bizlere yansımayacak. Vereceğiniz oy kendi öz oyunuz. Kendinize ve çocuklarınıza vereceğiniz bir oydur. Çocuklarınız nasıl bir Türkiye’de yaşasın istiyorsunuz? darbelerin, kıtlıkların olduğu eski Türkiye mi yoksa yeni ve güçlü Türkiye mi? Bunun tercihini yapacağız." diye konuştu.

Söz ve kararın milletin olduğuna değinen Aydın, sandıkta ne çıkarsa çıksın saygı duyacaklarını vurguladı.

"Derdimiz sadece millet." diyen Ahmet Aydın konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu ülkede hiç kimse baskılanmasın, hiç kimse sıkıntı yaşamasın. Herkes özgür bir şekilde yaşasın. Düşündüğü gibi yaşasın. Bir ve beraber olarak kardeşçe yaşasın. Derdimiz bu bizim. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama o eski Türkiye’de bütün bu kesimler zarar gördü. Herkes sıkıntıya girdi. Çünkü onlar tek tip oluşturmaya çalıştı. Herkesi kendine benzetmeye çalıştı. Benim gibi düşün, benim gibi giyin, benim gibi konuş, Kürtçe yasak, başörtüsü yasak dediler. Ben neye inanıyorsam veya inanmıyorsam sen de ona inan dediler. Böyle bir eski Türkiye olan o vesayet makamlarını o zihniyeti gerçekte iktidar kim olursa olsun, gücü tekelinde bulunduran muktedir olan o zihniyeti 16 Nisan’da sandığa gömmenin adıdır. Onun için biz demokrasi ile milletin iradesiyle ne yapacaksak, yapacağız."

- "Biz yanılabiliriz bu millet yanılmaz"

16 Nisan'da kurulacak sandığın tarihi bir sandık olduğunu vurgulayan Aydın, şunları söyledi:

"Biz öyle hayırcıları denize dökeceğiz demiyoruz. Bunu da çok sakat bir tehlikeli düşünce olarak görüyoruz. Bizim için Evet de Hayır da saygındır. Biz derdimizi anlatıyoruz. Milletin kararı asıl diyoruz. Söz de karar da millettedir diyoruz. Ama milletin kararı ne ise de başımızın üstünde yeri vardır. Biz yanılabiliriz bu millet yanılmaz. Biz eğri konuşabiliriz ama nihayetinde doğru kararı millet verecektir. Bu millete güveneceksiniz, demokrasiden bahsedeceksiniz, milli iradeden bahsedeceksiniz, ondan sonra evetçiler için şunu yapacağız bunu yapacağız diyeceksiniz, denize dökeceğiz diyeceksiniz, farklı şeyler diyeceksiniz. İşte böyle bir demokrasi anlayışı bana demokrasi, benim için demokrasi anlayışı diyenlerin anlayışıdır."

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