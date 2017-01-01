Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "Sancak 5" operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı çıkartılanlara yönelik "Sancak 5" operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ihraç edilen eski öğretmenler K.K. ile M.Ü. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Diğer şüpheliler A.A. ve E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan meslekten ihraç edilmiş bir astsubayın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Turgutlu'da 30 Mart'ta "Sancak 5" adı verilen operasyonda toplam 5 kişi gözaltına alınmış, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 28 av tüfeği fişeğiyle FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait şiir ve sözlerin yazılı olduğu not kağıtları ele geçirilmişti.



