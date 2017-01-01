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KİLİS (AA) - Kilis'te, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar" projesi kapsamında düzenlenen programda, 15 Temmuz gazileri, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı.

Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezinde düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir'in hazırladığı "15 Temmuz" temalı gösterisi izleyicilerin beğenisini toplarken, 15 Temmuz Şehitleri için Üzeyir Aktulum tarafından yazılan "Uyan Evlad-ı Fatihan" adlı marş seslendirildi.

Programın moderatörlüğünü yapan dizi ve sinema oyuncusu İsmail Hakkı Ürün burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz ve diğer saldırıları yapan karanlık odakların ve hainlerin Bedir'in, Uhud'un, Kosova'nın, İstanbul'un fethinin ve Çanakkale zaferinin öcünü almak istediğini ancak, asla başarılı olamayacaklarını söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin sırasından Boğaziçi Köprüsünde darbecilerin ateş açması sonucu gazi olan Erdoğan Demir, Hasan Genç ve İstanbul Saraçhane'de darbeciler tarafından iki bacağından vurulan İsmet Doğan yaşadıklarını anlattı.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Daire Başkanı Rasim Arı, Kilis Valisi İsmail Çataklı, AK Parti Kilis Milletvekilleri Hilmi Dülger, Reşit Polat, Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Asker, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.