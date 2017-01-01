Hollandalı acenteler turizm için Antalya'da

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ANTALYA (AA) - Hollanda'nın Tur Operatörleri Birliği Başkanı Frank Oostdam ile beraberindeki operatörler ve gazeteciler, Antalya'da ziyaretlerde bulundu.

Oostdam ile en büyük dört tur operatörünün üst düzey yöneticileri ve turizm basını temsilcilerinden oluşan heyet, Antalya merkez ve bazı ilçelerini ziyaret ederek, tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Daha sonra Kaleiçi Yat Limanı'nda bir restoranda verilen akşam yemeğinde, Hollanda müziği ve lalelerle karşılanan heyet, Vali Münir Karaloğlu ve turizm alanında faaliyet gösteren yöneticilerle bir araya geldi.

Hollanda Tur Operatörleri Birliği Başkanı Frank Oostdam, burada yaptığı konuşmada, Türk insanının sıcak karşılamasından memnun olduğunu söyledi.

Laleler ve Hollanda müziğiyle karşılanmalarının kendilerini onure ettiğini belirten Oostdam, "Türkiye ile Hollanda arasında 450 yıllık dostluğumuz var. Bunun daha uzun süreler devam etmesini istiyoruz. Hollanda'ya gidip, vatandaşlarımızın Türkiye'ye gitmelerini gönül rahatlığıyla söyleyebileceğiz." dedi.

- "Hollanda, üçüncü büyük pazardır"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da Antalya'nın tatil için dünyada tercih edilecek kentlerin başında geldiğini vurguladı.

Kentin fiyat, kalite bakımından dünyada rekabet gücü çok yüksek bir destinasyon olduğuna dikkati çeken Yağcı, 2015 yılında Türkiye'de 1,5 milyon, Antalya'da da 500 bin Hollandalı turisti ağırladıklarını ifade etti.

Yağcı, "Hollanda, Antalya için üçüncü büyük pazardır. Buradaki durumu çok iyi anlatmamız gerekiyor. Denizimiz, havamız çok iyi otellerimiz var. Hizmet kalitesi, altyapımız son derece iyi. Turistin rahat tatil yapması için her türlü olanağı sağlamış durumdayız." diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy da Hollanda ile gönül bağı olduğunu, uzun yıllar ortaklık kurduklarını anlattı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise son yıllarda iki ülke arasındaki destinasyonun açıldığını ifade etti.

"Endüstrinin birleşenleri olarak turizmdeki tabloyu eski günlerine dönüştürmemiz gerekiyor. Bu konuda işbirliği yapmaya hazırız." diyen Ayık, birlikte çalışarak en kısa zamanda eski günlere dönülebileceğini kaydetti.

- "Daha çok Hollandalıyı Antalya'da görmek istiyoruz"

Vali Karaloğlu ise var olan sorunların yumuşak güç olarak da tanımlanan turizmle aşılabileceğini söyledi.

2017'de daha çok Hollandalıyı Antalya'da görmek istediklerini anlatan Karaloğlu, "Antalya olarak şehir olarak hazırız, tüm çalışmalarımızı yaptık. Siz ne kadar çok misafir getirirseniz hepimiz o kadar çok kazanacağız. Hepimize bol kazançlar diliyorum." dedi.