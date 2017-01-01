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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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"16 Nisan kalıcı istikrar için tarihi fırsat"

11 Nisan 2017 Salı, 21:32

ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin, "İstikrar ve güven olmadan asla yatırım olmuyor, üretim olmuyor. 16 Nisan Türkiye'de kalıcı istikrarın, kalıcı ekonomik güven ortamının sağlanması için çok önemli tarihi bir fırsat." dedi.

Bakan Akdağ, Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde düzenlenen Erzurum Vergi ve İhracat Rekortmenleri Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane'nin Cazibe Merkezleri Programı'nda birlikte anıldığını belirterek, bölgenin yapısının da birbirine benzediğini ifade etti.

Bayburt ve Erzurum'un birlikte kalkınmaya çalıştığını anlatan Akdağ, şöyle devam etti:

"İşsizliğimiz aslında çok değil, yani başka bölgelere bakınca buralarda işsizlik çok değil. Neden işsizlik çok yüksek değil çünkü çok yüksek göç var. Dolayısıyla bu yüksek göç büyük şehirlere gittikçe de aslında büyük şehirler yaşanmaz hale geliyor. Bayburt'un, Erzurum'un, Erzincan'ın, Gümüşhane'nin kalkınması, buralarda istihdamın artması demek, ayrıca batı bölgelerinde de insanlarımızın huzur içerisinde yaşaması anlamına geliyor."

Akdağ, Erzurum'un, Bayburt'un kalkınmasının sadece bu bölgenin değil, bütün Türkiye'nin kalkınması anlamına geldiğini vurgulayarak, çalışarak, üreterek, müteşebbis olma kabiliyetiyle insanlara istihdam imkanı sağlayan kişilerin çok kıymetli insanlar olduğunu kaydetti.

Hazreti Muhammed'in bir hadisinde "Rızkın onda 9'unun ticarette" olduğunu söylediğini vurgulayan Akdağ, "Bu herhalde kişiler olarak da böyle, muhtemelen milletlerin rızkı açısından da böyle. Hadis-i Şerif'i böyle tefsir etmiş olmayayım ama öyle bir manasının olabileceğini de düşünüyorum. Milletlerin rızkı açısından da böyle... Üreteceksiniz, satacaksınız. Üretip satarsanız, zenginleşiyorsunuz, refah seviyeniz de artıyor, bunu yapamayan ülkeler de geriye kalıyor. Cazibe Merkezleri Kalkınması konusunda Maliye Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Maliye Bakanı Naci Ağbal olmasaydı biz şu anda Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane illerini bu Cazibe Merkezleri Programı içine sokamayabilirdik." diye konuştu.

- "İstikrar olmadan yatırım olmuyor"

Bakan Akdağ, yatırımcıların istikrar ve güven istediğini vurgulayarak, "İstikrar ve güven olmadan asla yatırım olmuyor, üretim olmuyor. 16 Nisan Türkiye'de kalıcı istikrarın, kalıcı ekonomik güven ortamının sağlanması için çok önemli tarihi bir fırsat. Bu tarihi fırsatı Allah'ın izni ile hep birlikte değerlendireceğiz. Aslında bu meseleye karşı çıkanların içinde zengin batılı ülkelerin olması çok manidardır." diye konuştu.

İstikrarın önemine değinen Akdağ, "Herkes de biliyor ki Türkiye'de istikrar ve güven olursa İstanbul'daki büyük havalimanı yapılırsa Frankfurt Havalimanı ya da Amsterdam'daki havalimanı bunlardan olumsuz etkilenebilir. Onun için Türkiye'de istikrar ve güven, bazılarının işine gelmiyor olabilir ama 15 Temmuz kahramanlığını gösteren bu büyük millet, bu aziz millet Allah'ın izni ile 16 Nisan'da tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi istikrar ve güvenin yanında duracaktır. İşadamlarımızın da bu anlamda 'evet'in yanında duracağınızı biliyoruz ve bunun içinde hepinize şimdiden teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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