11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kurtarıcı üzerindeki kamyonet yola düştü: 4 yaralı

11 Nisan 2017 Salı, 22:19

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş’ta kurtarıcı üzerindeki arızalı kamyonetin düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Tayyip Tekin'in (26) kullandığı 46 BM 634 plakalı kurtarıcısının üzerindeki 80 DM 721 plakalı arızalı kamyonet, Beşoluk mevkisinde yola düştü.

Kamyonetin yola düşmesi üzerinde dikkati dağılan Tekin'in yönetimindeki kurtarıcı, önünde seyir halinde bulunan sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 38 ZN 758 plakalı tıra arkadan çarptıktan sonra yol kenarındaki dereye devrildi.

Kazada, kurtarıcı sürücü Tekin ile kurtarıcının üzerindeki kamyonette bulunan Mehmet Kepek (26), Tuncay Tekiş (29), Ahmet Kalay (44) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER
Saraçhane'de zemin düzenleme çalışmaları başladı
YEREL

SARAÇHANE'DE ZEMİN DÜZENLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI
AK Parti'li Doğan: &quot;65 hükümet 260 yılda kurulur&quot;
YEREL

AK PARTİ'Lİ DOĞAN: "65 HÜKÜMET 260 YILDA KURULUR"
Çöpte bulunan bebek cesedi defnedildi
YEREL

ÇÖPTE BULUNAN BEBEK CESEDİ DEFNEDİLDİ
&quot;Şehit Niyazi Ergüven Konferans Salonu&quot; açıldı
YEREL

"ŞEHİT NİYAZİ ERGÜVEN KONFERANS SALONU" AÇILDI
5 Nisan Madalya Günü 8. Uluslararası Santraç Turnuvasında ödüller dağıtıldı
YEREL

5 NİSAN MADALYA GÜNÜ 8. ULUSLARARASI SANTRAÇ TURNUVASINDA ÖDÜLLER DAĞITILDI
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı
YEREL

KAHRAMANMARAŞ'TA TRAFİK KAZASI: 5 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Sadece göbeğinizden kilo alıyorsanız bu yiyeceğe dikkat!
SAĞLIK

GÖBEKTEN KİLO ALANLARIN BİLMESİ GEREKEN 9 YİYECEK!

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 4 700 bin liralık doğum hediyesi