Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Düzce'de

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DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Cumayeri ilçesi ve kent merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Cumayeri ilçe merkezi ve Düzce Orta Çarşıdaki iş yerlerini gezerek, esnafla sohbet eden Özlü, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının Türkiye'nin daha da ilerlemesi ve büyümesi için önemli olduğunu söyledi.

Ekonomik büyümenin devam etmesi için esnaftan evet oyu talep eden Özlü, KOSGEB'in KOBİ'lere sağladığı kredi konusunda olumlu tepkiler aldıklarını belirtti.

İş yeri ziyaretlerinde esnafın referandumda 'evet' oyunu vereceklerini ifade etmesi üzerine Bakan Özlü, durumdan memnuniyet duyduğunu aktardı.

Özlü, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında Düzce'nin en yüksek oy oranına sahip il olmasını hedeflediklerini dile getirdi.