11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:

11 Nisan 2017 Salı, 22:20
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:

KOCAELİ (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Allah'a şükür, 'Evet' çıkacağından yana hiçbir tereddüdümüz yok. Siz Kocaeli'desiniz, siz Çayırova'dasınız, siz bu bölgedesiniz. Biz görev gereği 81 ili geziyoruz. Hiç şüpheniz olmasın çok güçlü bir 'Evet' çıkacak." dedi.

Kararım Evet Platformu tarafından Çayırova Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Arslan, 16 Nisan'a az bir zaman kaldığını söyledi.

'Evet' kampanyasının başlangıcından itibaren sayıldığında zamanın "bitti" sayılabileceğini ifade eden Arslan, "Koskoca 5 gün var, herkes 1 kişiye, eriştiğiniz herkes 1 kişiye, 1 kişiye erişirse zincirleme etkisiyle biz nice binlere nice milyonlara erişiriz. Görevimizi yaptık, hava iyi, 'Evet'ler çok demeyin sanki 'Evet'lerin 1 oya ihtiyacı varmış gibi düşünerek bugünden itibaren tekrar sahada olalım, tekrar sokaklarda olalım, tekrar evlerde olalım." şeklinde konuştu.

Arslan, Türkiye'nin her yerinde bu davaya baş koyanların gece gündüz çalıştığını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin Türkiye'nin büyümesi için çalıştığını kaydetti.

Dünyadaki bütün mazlum ve mağdurlara Türkiye'nin her zaman kapısını açtığını anlatan Arslan, 3 milyon Suriyeli'ye de kapılarını açtıklarını bildirdi.

Arslan, oğluyla Macaristan sınırını geçmeye çalışırken bir kadın kameramanın çelme takarak düşürdüğü Suriyeli Osama Abdul Mohsen'in durumunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Biz onların durumuna düşersek bırakın çelme takmayı gözümüzü oyarlar. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız da Başbakanımız da onların ekip arkadaşları da bunun bilincinde olarak diyorlar ki 'Geldiğimiz nokta bize yetmez. 3 kat büyümüşüz 14 yılda. Ama bize yetmez. 10 kat büyümemiz lazım. 10 kat büyümemiz lazım ki güçlü olalım. Çocuklarımız, torunlarımız güçlü Türkiye ile yarınlarımızı kendinden sonra gelecek nesillere emanet edebilsinler.' Güçlü olalım ki gözümüzü oymaya çalışanlar, bize çelme takmaya çalışanlar büyüyüp dünyada söz sahibi olmamızı istemeyenlere inat biz emin adımlarla sağlam adımlarla güçlü geleceğimize doğru hep beraber 100 sene önce istiklal mücadelesinde olduğu gibi 15 Temmuz'da nasıl millet olma şuuruyla indik bundan sonra da geleceğimize millet şuuruyla yürüyelim. O yürüyüşün adı bundan sonra 16 Nisan'daki anayasa değişikliği. Anayasa değişikliğiyle vesayet odaklarından kurtulacağız, bürokratik oligarşiden kurtulacağız, ayağımızdaki prangalardan kurtulacağız ve Allah'ın izni sizlerin destek ve duasıyla çok daha hızlı büyüyeceğiz, çok daha güçlü büyüyeceğiz. Hedef koyduk ülkemizi 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmaya."

- "Hiç şüpheniz olmasın çok güçlü bir 'Evet' çıkacak"

Arslan, rehavete kapılmadan çalışmaya devam edilmesini isteyerek, "Allah'a şükür, 'Evet' çıkacağından yana hiçbir tereddüdümüz yok. Siz Kocaeli'desiniz, siz Çayırova'dasınız, siz bu bölgedesiniz. Biz görev gereği 81 ili geziyoruz. Hiç şüpheniz olmasın çok güçlü bir 'Evet' çıkacak. Ama benim gönlümden geçen, yurt dışına gittiğimde geçmişte 'Acaba yüzümüze bakarlar mı?' diye düşünüyorduk. AK Parti ile Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle birlikte onun ekip arkadaşlarının gayretiyle birlikte dünyanın neresine gidersek gidelim ilgi odağı oluyoruz." ifadesini kullandı.

Ilgar Tüneli ve öneminden bahseden Arslan, "Temelini attık tam 400 milyon. Ne yazık ki muhalefet gitmiş, Ardahan'da, Kars'ta ve Iğdır'da şöyle geziyor; 'Bunlar sizi kandırıyorlar, bunlar göstermelik temel atıyorlar.' E be insafsızlar, Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibi ne zaman yapmayacağı bir işin sözünü verdi? Ne zaman bir söz verip de onun gereğini yerine getirmedi? Bizim bizden şüphemiz yok da ama onlar bizi 15 yıldır tanıyamamışlar ve kendileriyle karıştırıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, vatandaşlara hizmetkar olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Konuşmanın ardından Kararım Evet Platformu tarafından düzenlenen şiir ve makale yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Bakan Arslan ve diğer protokol üyelerince verildi.

Bakan Arslan da ödül alanlara birer dizüstü bilgisayar hediye edeceğini bildirdi.

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