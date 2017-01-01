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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Kuyuya düşen horozu AKUT kurtardı

11 Nisan 2017 Salı, 23:02

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 10 metrelik su kuyusuna düşen horoz, AKUT ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bitez Mahallesi Mandalin Sokak'ta içi yarıya kadar suyla dolu kuyuya Berrin Yavaş'a ait horozun düştüğü ihbarını alan Bodrum AKUT ekipleri, kısa sürede belirtilen bölgeye gitti.

Bahçe içindeki kuyunun bulunduğu alana ulaşan altı kişilik ekip, 10 metre derinlikte ve dar ağızlı kuyuya inebilmek için ip düzeneği kurdu.

Yapılan çalışma sonucunda hayvan kurtarma kepçesiyle yakalanarak, kuyudan çıkartılan horoz, sahibine teslim edildi.

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