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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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"Patron millet olacak"

11 Nisan 2017 Salı, 23:18

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeni sistemle artık seçimleri ne zaman yapacağımızı bileceğiz. Seçim yapacağız, işimize bakacağız. Artık millet kendisi koalisyon kuracak. Yönettiği kişilere yetki verecek. Demokrasimizi güçlendireceğiz. Halk ne derse o olacak. Patron millet olacak." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da ilk olarak Sarısu Mahallesi'ndeki bir restoranda esnafla bir araya geldi.

Daha sonra AK Gönüllüler Platformu'nca Cam Piramit'te düzenlenen toplantıya katılan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, AK gönüllüler olarak Türkiye'yi büyütüp güçlendirdiklerini belirtti.

Türk halkının daha fazlasını hak ettiğini ve daha ileriye gitmesi gerektiğini anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Geçmişteki sorunları yeniden yaşamamak için daha güçlü olmamız lazım. Birliğimizin daim olması, kardeşliğimizin ilelebet sürmesi için bu yeni sistemi getiriyoruz. Geçmişte bu karmaşık sistemin bedelini çok ödedik. Siyasi partilerin kendi arasındaki kavgaların bedelini millet olarak siyasi krizler, ekonomik krizler ve darbeler olarak ödedik. Bunların hiçbirini hak etmedik." diye konuştu.

Ne zaman kardeşler birbirine düştüyse ve krizler çıktıysa, demokrasi dışı güçlerin devreye girdiğine işaret eden Çavuşoğlu, artık bunları yaşamak istemediklerini bildirdi.

Güçlü bir sistemle, huzur içinde ülkeyi büyütmek istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Yeni sistemle artık seçimleri ne zaman yapacağımızı bileceğiz. Seçim yapacağız, işimize bakacağız. 6 ayda 1 yılda 2 yılda bir seçim olmaz. İstikrar olmalı 2 ileri 5 geri gidemeyiz. Ayrıca koalisyonları engellemeliyiz, koalisyon olursa erken seçimler kaçınılmaz. Geçmişte koalisyonlar kuruldu, olmadı erken seçim. Faturası ekonomik kriz, siyasi kriz, buhran ve kavga oldu. Millet ezildi, ülke küçüldü, borcumuz katlandı. Bedelini millet ödedi. Bunları artık yaşamak istemiyoruz. Artık millet kendisi koalisyon kuracak. Yönettiği kişilere yetki verecek. Demokrasimizi güçlendireceğiz. Halk ne derse o olacak. Patron millet olacak."

"Geleceğimize emin adımlarla yürümemiz, kavgayla değil, istikrarla gitmemiz lazım." diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili kararı milletin vermesi gerektiğini ifade etti.

Sözün de kararın da millete ait olduğuna işaret eden Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, anayasa değişikliği halk oylamasında da son sözü milletin söyleyeceğini vurguladı.

- "Sandığın olduğu yerde tek adamlık olur mu?"

"Cumhuriyet elden gidiyor, tek adamlık geliyor." diyenlerin bulunduğuna değinen Çavuşoğlu, "Sandığın olduğu yerde, cumhurbaşkanının en fazla 2 defa seçilebildiği yerde tek adamlık olur mu? Millet 5 yılda bir hesap sorarsa, tek adamlık olur mu?" diye sordu.

Bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'deki referanduma karıştıklarını ve millete akıl vermeye çalıştığını anlatan Çavuşoğlu, "Size ne oluyor, siz bizim işimize ne karışıyorsunuz? 'Atatürk olsa hayır derdi' diyorlar. Bizden daha mı zeki bunlar. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'ni bizden daha mı çok seviyor? Müslümanları bizden daha mı çok seviyor? Yoksa tam tersi mi? Türkiye'nin büyümesini hazmedemedikleri için bunları yapıyorlar. Hazmedemiyorsan çatlarsın. Korkma, yapılanların sana bir zararı yok. Sen de aklını kullan, çalış, üret, kıskanma." diye konuştu.

- "Kürt kardeşlerimiz bu ülkenin çimentosudur"

Bütün terör örgütlerinin "Hayır" için mücadele ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Terör örgütü PKK, 'Ben Kürtler'in hakkını savunuyorum' diyor. Sen Marksist, Komünist bir örgütsün. Kürtlerin hangi hakkını savunuyorsun? Getirip Diyarbakır'ın ortasında bombaları patlatıyorsun. Neymiş, 'Dindarlık yobazlıkmış.' Hadi oradan. Benim Kürt kardeşim Allah'ına da vatanına da milletine de inanır. Kürt kardeşlerimiz bu ülkenin çimentosudur. 'Kürtler'in hakkını savunuyorum' diyorsun sonra haraç topluyorsun. Bu insanların hakkını siz değil, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve arkadaşları savunuyor."

Çavuşoğlu, milletin tüm engelleri aşacağını ve haddini bilmeyenlere haddini bildireceğini kaydetti.

"Dedikodulara bakmayın, bu sene turizmimiz daha güçlü olacak." diyen Çavuşoğlu, halk oylaması yaklaştığı için bazı dedikoduların çıkarıldığını aktardı.

- "Bize engel çıkartıyorlar, FETÖ'cülere ve PKK'lılara sahip çıkıyorlar"

Daha sonra Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki kapalı pazaryerinde vatandaşlara seslenen Çavuşoğlu, sadece seçim ve referandumlarda değil, her zaman vatandaşlarla birlikte olduklarını kaydetti.

Atatürk Mahallesi'nin tapu sorunlarını çözmek için yasa çıkardıklarını anlatan Çavuşoğlu, "16 Nisan'da 'evet' deseniz de demeseniz de size hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Yeni sistemde devletin ve demokrasinin daha güçlü olacağını ifade eden Çavuşoğlu, ülkenin koalisyonlarla enerjisini boşa harcamayacağını vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, referandumda milletin bazılarına haddini bildireceğini belirterek, "Avrupa'da bize akıl vermeye çalışanlara haddini bildireceğiz. Sen Türkiye'nin geleceğini bizden daha mı iyi düşünüyorsun? Bize engel çıkartıyorlar, FETÖ'cülere ve PKK'lılara sahip çıkıyorlar. Avrupa, bu millete akıl verme, bizim milletimizin kafası çalışır. Terör örgütlerini inlerine gömüyoruz, halkımız da onları sandığa gömecek." değerlendirmesinde bulundu.

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