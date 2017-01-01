FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine yönelik, İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alay Komutanlığında görevli, çoğu meslekten ihraç edilen 35 askerin yargılandığı davada tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, haklarında çeşitli suçlardan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası istenen 15'i tutuklu 35 sanık, avukatları ve yakınları katıldı.

Dün başlayan bugün de devam eden duruşmada, tanıkların dinlenmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı Berekat Aksoy, mütalaasını sundu.

Aksoy, dinlenmeyen tanıkların bir sonraki celse dinlenmesi için hazır edilmesine, İslahiye jandarma komutanlığı ile emniyet müdürlüğüne, 106. Topçu Alayınca düzenlenen Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi (KOKTOD) faaliyetine katılıp katılmadığının sorulmasına, tutuklu sanıklar Adem Erkorkmaz ile Adem Kutluca'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, diğer tutuklu sanıkların, suçun vasıf ve mahiyeti ve öngörülen cezanın kanunda belirtilen üst sınırı dikkate alınarak kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savunma yapan avukatlar, müvekkillerinin suçsuz olduğunu, darbe girişimine yönelik bir eylemlerinin olmadığını belirterek, tutuklu sanıkların tahliyelerine karar verilmesi gerektiğini belirtti.

Avukat Ali Mehmet Kocaoğlu da Cumhuriyet Savcısı Aksoy'un tutukluluk halinin devamına ilişkin mütalaasına, hukuk fakültesi öğrencisi olsa sıfır vereceğini söylemesi üzerine Cumhuriyet Savcısı Aksoy, avukata tepki göstererek, "Burası okul sırası değil, siz de hoca değilsiniz. Haddinizi bilin." şeklinde uyarıda bulundu.

Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak, tartışma üzerine ara verdi.

Aranın ardından Kumhak, avukatın şahsa yönelik hakarete varan sözleri olduğu için engellemek zorunda olduğunu, bu nedenle ara verdiğini, avukat Kocaoğlu'nun sarf ettiği sözlerin yakışıksız olduğunu ifade ederek, "Daha önce de bir sanığa ikazım olduğunda siz, 'Ben onun avukatı olsam tutanak tutardım' diyerek duruşmaya müdahale ettiniz' diyerek avukatı uyardı.

Savunmasına devam eden Kocaoğlu, Mahkeme Başkanı Kumhak'a yönelik, "Siz hiç darbe gördünüz mü? Ben gördüm. Doğuda asker olarak görev yaptım. Siz hiç terörist gördünüz mü? Ben gördüm." şeklinde savunma yaparken araya giren Başkan Kumhak, "Burası terör mahkemesi" diyerek avukatı ikinci kez uyardı.

Avukat savunmalarından sonra kısa aranın ardından Mahkeme Başkanı Kumhak, kararı açıkladı.

Kumhak, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için bir sonraki celsede hazır edilmesine, cevabı gelmeyen müzekkerelerin cevabının beklenmesine, mal varlığı tedbiri bulunan sanıkların kaldırılması yönündeki taleplerinin reddine, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü, 106. Topçu Alay Komutanlığına müzekkere yazılarak, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında KOKTOD, emri verilip verilmediğinin, verilmişse hangi tarihlerde verildiği ve olaya ilişkin evrakların gönderilmesine, bazı sanıkların duruşmalardan vareste tutulması taleplerinin reddine, göreve iade edilen tutuksuz 3 sanığın silahlarının iade edilmesine karar verdi.

Başkan Kumhak ayrıca, tutuklu sanıklar Adem Erkorkmaz, Adem Kutluca ve İskender Gülmez'in yurtdışı çıkış yasağıyla tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Burada Mahkeme üyesi Sevda Karahasanoğlu ise bazı tanıkların dinlenmemesi, atılı suçun kanundaki cezanın üst sınırı ve katalog suçlardan olması, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz olması dikkate alınarak tutuklu sanıklar Erkorkmaz ve Gülmez'in tahliyesine şerh koyduğunu ifade etti.

Duruşma ertelendi.