"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konferansı

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ORDU (AA) - Eski AB Bakanı Egemen Bağış, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin, "Sadece 15 Temmuz'un değil, inanın bana Çanakkale'nin de Haçlı Seferleri'nin de rövanşı 16 Nisan'dır." dedi.

Bağış, Akil Gençler Platformu tarafından Ordu Öğretmenevi'nde düzenlenen "Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu konferansta yaptığı konuşmada,16 Nisan'da neye "evet", neye "hayır" denileceğinin iyi algılanması gerektiğini belirtti.

Bağış, 16 Nisan'da kullanılacak oyların birçok kişinin hayatında kullandığı en önemli, en kritik oylardan olacağını söyledi.

Yurt dışında yaşayan Türklere oy kullanma hakkının AK Parti döneminde verildiğini hatırlatan Bağış, bazı Avrupa ülkelerinde referandum kampanyası kapsamında yapılacak etkinliklerin engellendiğini dile getirdi.

Bağış, Türkiye'nin, dünyanın 16. en büyük ekonomisi olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"İktidara geldiğimizde 20'nciydik, şu anda 16'ncı sıradayız. Bir de istikrarı yakaladığımız zaman Allah nasip ederse kısa bir süre içinde 15'inci olacağız, sonra 14... 2023 hedefimiz de ilk 10'un içine girmek. Peki biz 16'ncı sıradayken bizim bir üstümüzdeki hangi ülke biliyor musunuz? Atını ve itini bizim vatandaşlarımızın üstüne süren Hollanda. Yani bunların karın ağrısı bizim onların üstüne geçmemiz. Konya kadar araziyle, İstanbul kadar nüfusla bizden daha fazla dış ticareti olan bir ülke olmak. Bunu Türkiye'nin gelip geçmesi ağırlarına gidiyor."

15 Temmuz'un rövanşının 16 Nisan'da alınacağının söylendiğini aktaran Bağış, "Sadece 15 Temmuz'un değil, inanın bana Çanakkale'nin de Haçlı Seferleri'nin de rövanşı 16 Nisan'dır." ifadesini kullandı.

Egemen Bağış, şunları kaydetti:

"Bizi Haçlı Seferleri'nde, Çanakkale'de yenemeyenler bu tarihi gerçekleri gördükleri için bizi ancak bizim içimizden devşirdikleri birtakım hainlerle yıkabileceklerini varsaydıkları için bize 15 Temmuz'u yaşattılar. 15 Temmuz'da TBMM'yi bombalayan uçaklar Ermenistan ya da Yunanistan uçakları değildi. Vatandaşımızı ezen tanklar Suriye'nin ya da Rusya'nın tankları da değildi. Bizi tarayan o askerler başka ülkenin askerleri değildi ama bizim içimizden devşirilmiş, ruhunu kiraya vermiş, aklını satmış, bir şarlatanın emrine girmiş, dış güçlerin piyonu olarak çalışan, maalesef bizden... Çünkü onlar da bizi ancak bize kırdırabileceklerini görüyorlardı."

Bugünkü hükümet sisteminin, adeta bir fitne mıknatısı gibi çalıştığını ifade eden Bağış, çok başlılığın her yerde sorun olduğunu ve bu durumun Cumhuriyet kurulduğundan beri görüldüğünü belirtti.

Bağış, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.



