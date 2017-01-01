12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sivas'ta ev yangını

12 Nisan 2017 Çarşamba, 00:45
Sivas'ta ev yangını

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 sağlık görevlisi ile evin sahibi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Alibaba Mahallesi 4. Sokak'ta tek katlı ahşap evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri alkollü olduğu iddia edilen ev sahibi G.U'ya müdahale etmek için eve girdi. Bu sırada 2 sağlık çalışanının dumandan etkilenmesi üzerine bölgeye başka ambulanslar sevk edildi.

Dumandan etkilenen 2 sağlık görevlisi ve ev sahibi G.U. ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı.

Bazı eşyaların kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER
Sivas merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SİVAS MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SİVAS'TA FETÖ/PDY OPERASYONU

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ:
'Askıda Ekmek Var'
YEREL

'ASKIDA EKMEK VAR'
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ:
Sivas'ta bir ayda 44 bin 446 kişi uçtu.
YEREL

SİVAS'TA BİR AYDA 44 BİN 446 KİŞİ UÇTU.
EN ÇOK OKUNANLAR
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (12 Nisan 2017)
YAŞAM

YILDIZINIZ BUGÜN NE SÖYLÜYOR?

 1
  • 2 İşte yılın otomobili!
  • 3 Pentagon: Ölçülü askeri karşılıklar vermeye devam edeceğiz
  • 4 Uber'den "referandum" tarifesi!