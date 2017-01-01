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Trafik kazalarını protesto için yol kapattılar

12 Nisan 2017 Çarşamba, 03:12
Trafik kazalarını protesto için yol kapattılar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 5 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından mahalle sakinleri yol kapatma eylemi yaptı.

Kışla Mahallesi Potbaşı Sokağı'nda yolun karşısındaki çocuk parkına geçmek isteyen 5 yaşındaki Muhammet Ali Çınar'ın bir tırın çarpması sonucu ölümünün ardından mahalle halkı olay yerinde toplandı.

Vatandaşlar araçları ve çöp konteynerleriyle barikat oluşturarak yolu trafiğe kapattı.

Bölgede çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yaşandığını belirten mahalleliler sorunun çözümü için Ereğli Kaymakamı ve Belediye Başkanı'nın gelmesini istedi.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Fahri Küçük, vatandaşları yolu açmaları konusunda ikna etmeye çalıştı. Halkın taleplerini dinleyen Küçük, kazanın yaşandığı yerle ilgili taleplerinin yetkililere ulaştırılması konusunda gereken katkıyı sağlayacağını söyledi.

Mahalle sakinlerinin yaklaşık 5 saat süren eyleminin ardından AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu da olay yerine gelerek talepleri dinledi.

Kışla Mahallesi Muhtarı Muhammet Demir, gerekirse yola yatıp bu güzergahtan tırların geçişine izin vermeyeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu konuyu daha önce de dile getirdik. Gülüç Köprüsü girişinden mevcut yol kapatılarak atıl duruma düşürüldü, böylelikle tırlar bu sokaktan geçiyor. Acılı bir olay oldu, halkımız atıl yolun açılarak rahat bir şekilde nefes almak istiyorlar. İnsanların sabrı kalmadı. Çocuk hepimizin çocuğu, hepimiz yanıyoruz. Bir hafta önce yine bir çocuğa araç çarptı, Allah'tan ona bir şey olmadı. Gittim kucağıma kendim aldım, başında kendim bekledim ama bunun başına gittiğimde sarılamadım. İnşallah bu yolu açarız ve mahallemizde böyle kazalar yaşanmaz."

- Eski yol yeniden trafiğe açıldı

Milletvekili Çaturoğlu ise mahalle halkına başsağlığı diledi.

Kaymakam ve İlçe Emniyet Müdürü ile görüştüklerini aktaran Çaturoğlu, "Bu yolu trafiğe açacağız. Trafik kurallarına göre nasıl açılması gerekiyorsa ben o riski alıyorum." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların talebi doğrultusunda özel bir şirketten istenen iş makinesiyle atıl durumdaki eski yolun yeniden ana yol ile bağlantısı sağlandı.

Eylem yapan grup, yolun açılmasının ardından dağıldı.

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