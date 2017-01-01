Aynı meydanda "evet" ve "hayır" çağrısı

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YOZGAT (AA) - Yozgat’ta Cumhuriyet Meydanı'nda çadır kuran, farklı görüşte olmalarına rağmen yan yana halk oylaması için kampanya yürüten gençler, demokrasi ve kardeşlik mesajı veriyor.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına sayılı günler kala siyasi partiler ile kampanyalara destek veren sivil toplum kuruluşları çalışmalarına hız verdi. Cumhuriyet Meydanı’na çadır kurup yan yana "evet" ve "hayır" için çalışma yapan gençler, demokratik koşullarda vatandaşları ikna etmeye çalışıyor. Gençler, dağıttıkları broşürlerle neden "evet" veya "hayır" oyu verilmesi gerektiğini anlatıyor.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) "evet" standında görevli Şule Bayındır, "hayır" çadırındakiler ile şimdiye kadar hiçbir sorun yaşamadıklarını söyledi.

Birlikte kampanya yürüttüklerini ifade eden Bayındır, "Sonuçta onlar bizim kardeşimiz. ‘Evet’ de desek ‘hayır’ da deseler, fikirlerimiz farklı olsa da aynı ülkede, aynı devlette yaşıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok, kardeşiz." dedi.

TÜGVA standında görevli Oğuz Aykut da "hayır" standında sınıf arkadaşının yer aldığını, birlikte sohbet ettiklerini ve hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını belirtti.

Birbirlerine demokratik, insancıl ve kardeşçe yaklaştıklarına dikkati çeken Aykut, şöyle konuştu:

"Birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Bizim eksikliklerimizi onlar, onların eksikliklerini biz tamamlamaya çalışıyoruz. Dün hava soğuktu, bizim aracımız stant alanında yoktu. Arkadaşlar sağ olsun çay getirdi. Onların araçları olmadığında da biz çay götürdük. Elimizden geldiğince yardımcı olabiliyoruz. Hediyelerimiz var, şapka tişört gibi. Biz onlara veriyoruz onların da varmış, getirdiler verdiler sağ olsunlar. Biz burada kardeşiz, aynı vatan ve aynı toprakta yaşıyoruz. Tek bir Türkiye var, hepimiz kardeşiz. Savaş çıkınca o da gitmeyecek mi savaşa? O da gidecek, ben de gideceğim."

"Hayır" çadırında görevli Meryem Tekyol da bu zamana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadan görüşlerini dile getirdiklerini aktardı.

Birbirlerine çeşitli ikramlarda da bulunduklarına vurgu yapan Tekyol, "En ufak bir sıkıntı olmuyor. Onu bastıralım veya onun önüne geçelim gibi şeyler olmuyor. Hatta birbirimize çay ikramlarımız dahi oluyor. Broşür dağıtırken, ‘Ben öne geçeyim’ demiyoruz. Saygı çerçevesi içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Herkesin görüşü farklıdır sonuçta. Güzel bir süreçten geçiyoruz. İnşallah hayırlısıyla güzel sonuçlar elde ederiz." dedi.

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Selçuk da renkli ve güzel bir ortam olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Evet ve hayır çadırı yan yana. Keşke başka partilerin stantları da burada olsaydı. Renkli bir ortam, güzel oluyor. Onlar kendi propagandalarını yapıyor, biz kendi propagandamızı yapıyoruz. Siyasi parti ismini öne çıkarma gibi bir durum bizde söz konusu değil. Aramızda çaydır, meyve suyudur, ikramlar olabiliyor."