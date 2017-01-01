Diyarbakır'daki terör saldırısı

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HATAY (AA) - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alana gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan polis memuru Burhan Mercan'ın Hatay'daki babaevinde yas var.

Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alana düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Burhan Mercan'ın (30) şehadet haberi, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde yaşayan baba Tahsin ve anne Emine Mercan'a yetkililer tarafından verildi.

Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı, acı haberi alan anne ve baba Diyarbakır'a götürüldü.

Şehit polis memuru Mercan'ın evli ve bir yaşında çocuğu olduğu öğrenildi.

Bu arada şehidin de ilkokul eğitimini aldığı Denizciler Amiral Durcan İlkokulu öğrencileri, Mercan'ın babaevi önüne gelerek dua etti.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alana yapılan terör saldırısında sivil personel Yunus Elaltunterin şehit düşmüş, cenazesi dün düzenlenen törenin ardından kentte toprağa verilmişti.

Patlamada yaralanan bir sivil personel de gece hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu.