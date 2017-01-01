Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 62,50 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|kg
|62,50
|62,50
|Bulgur (pilavlık)
|kg
|1,48
|1,53
|Bulgur (köftelik)
|kg
|1,48
|1,48
|Bulgur (çekilmiş)
|kg
|1,48
|1,48
|Pirinç (ithal)
|kg
|2,37
|2,37
|Mısır (organik)
|kg
|0,92
|1,11
|Buğday
|kg
|0,98
|1,11
|Kırmızı mercimek (iç)
|kg
|3,31
|3,46
|Nohut (naturel)
|kg
|6,00
|6,00
|Badem içi (tatlı)
|kg
|39,00
|39,00
|Kırmızı mercimek iç (organik)
|kg
|6,06
|7,12
|Arpa (organik)
|kg
|1,20
|1,20