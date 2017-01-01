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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:53

BATMAN (AA) - Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Eğer 16 Nisan'da sandıklar 'evet' ile patlarsa bundan sonra vesayetçiler havasını alır. Almanya, İsviçre, Hollanda avcunu yalar." dedi.

Batman Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Memur-Sen'e Davet, Tercih Evet Batman Buluşması"nda konuşan Yalçın, halk oylamasının önemine vurgu yaptı.

Halk oylamasında "evet" çıkması durumunda Türkiye'nin çağ atlayacağını belirten Yalçın, "Eğer 16 Nisan'da sandıklar 'evet' ile patlarsa bundan sonra vesayetçiler havasını alır. Almanya, İsviçre, Hollanda avcunu yalar. Hayır demek PKK'ya göbek attırmak, FETÖ'ye kına yaktırmak, Hollanda'ya cümbüş çektirmek, Almanya'ya lokma döktürmektir. Onun için meseleyi düzgün görmek lazım. 'Evet' çıktığında bu ülkede dolar aşağı, istikrar, yatırım yukarı demektir." diye konuştu.

Yalçın, Türkiye'nin mevcut yönetim sistemi dolayısıyla büyük sıkıntılar yaşadığını öne sürerek "Tarihten ders almak, işi doğru okumak ve doğru bir başlangıç yapmak için 16 Nisan bu ülke için bir şans. Bunu değerlendirirsek ekmeğimiz büyür, milli gelir artar." dedi.


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