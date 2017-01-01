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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Suriye sınırında yakalanan DEAŞ'lı terörist

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:00

KİLİS (AA) - Suriye sınırında çantasında 1,5 kilogram patlayıcı, 2 el bombası ve canlı bomba kemeriyle yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi, Kilis'te çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Rusya uyruklu Dzhamaleil Gagiev (29), iki hafta önce İnanlı köyü yakınlarında Suriye sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçlerince sınırdaki beton bariyerlerin altındaki tünelden Türkiye'ye geçmeye çalışırken gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığında tercüman aracılığıyla ifadesi alınan Gagiev, iki yıl önce DEAŞ'a katıldığını, 2-3 haftalık askeri ve dini eğitimin ardından Münbiç'te görevlendirildiğini, burada terör örgütü PYD mensuplarıyla girdiği çatışmada yaralandığını ancak tedavisiyle ilgilenilmediği için örgütten ayrılmaya karar verdiğini iddia etti.

Gagiev'in çantasında 1,5 kilogram patlayıcı ve savunma tipi 2 el bombası ile canlı bomba kemeri bulundu.

Çantanın kendisine ait olmadığını öne süren Gagiev, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından "Silahlı terör örgütüne üye olmak, kurmak ve yönetmek" iddiasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Güvenlik güçleri, DEAŞ'lı teröristin bölgede canlı bomba saldırısı planladığı ihtimali üzerinde duruyor.



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