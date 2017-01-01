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Hatay'da terör operasyonu

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:04

HATAY (AA) - Hatay'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Antakya, İskenderun, Erzin, Kırıkhan, Dörtyol ve Samandağ ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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