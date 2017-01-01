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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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TTSO'dan "eğlence sektörüne yatırım" çağrısı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:21

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, turistlerin Trabzon'da daha fazla kalmasını sağlayacak yatırımlara ağırlık verilmesine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Turistlerin sosyal yaşam ve eğlence konularındaki talepleri çok fazla. Bu konuda yatırımlar yapılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, turizm sezonu öncesi tanıtım faaliyetlerini sürdürdüklerini bildirdi.

Kentin, Nevruz döneminde çoğunlukla İranlı turistleri ağırladığını belirten Hacısalihoğlu, "Nevruz tatili çok hareketli geçti. Özellikle İran'dan gelen turistler hareketliliği artırdı. Alışverişte Trabzon'un imkanları oldukça iyi ama bize gelen, sosyal yaşam ve eğlence yönündeki talepler de çok fazla. Sadece İranlılar değil, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin de talepleri bu doğrultuda. Bu konuda yatırımlar yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Hacısalihoğlu, iş adamlarından bundan sonra sosyal yaşam ve eğlenceyle ilgili yatırım beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Turistin daha fazla şehrimizde kalması, daha fazla para bırakacağı anlamı taşımaktadır. İş adamlarımızı bu yönde yatırıma davet ediyoruz. Böylece turistler Trabzon'da tarihi ve doğal güzellikleri ziyaret edecek, hem alışveriş yapacak hem de eğlenebilecek. Amacımız turistlerin Trabzon'da daha fazla kalmasını sağlamak."

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