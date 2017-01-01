Adana'da süneyle mücadelede başarı elde edildi

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ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsası (ATB) tarafından süneye karşı 7 yıldır yürütülen biyolojik mücadeleyle üreticiye 140 milyon lira katkı sağlandı.

ATB'den yapılan açıklamaya göre, ATB ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün iş birliğinde buğday tarlalarına yaklaşık 200 bin parazitoit (faydalı böcek) salındı.

ATB Başkanı Şahin Bilgiç, 2010 yılından itibaren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde Adana'nın kuzeyinde yer alan Karaisalı, Sarıçam ve İmamoğlu kırsal alan bölgelerindeki buğday üreticilerine destek olmak, tarımsal çevreyi korumak, kentin ekonomisine ve sosyal gelişimine katkı sağlamak, süne ile biyolojik mücadele için doğaya keklik ve parazitoit salımı faaliyetlerinde bulunduklarını hatırlattı.

Verilen biyolojik mücadeleyle hem çevre ve doğayı hem de üreticilerin ekonomik çıkarını koruduklarını ifade eden Bilgiç, şunları kaydetti:

"Önceden hayvan yemi niteliğindeki buğdayı ekmeklik buğday kalitesine ulaştırma başarısını yakaladık. Zararlı böcekleri, faydalı böceklerle yok ediyoruz. 2010 yılından bu yana yapılan süne ile biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında yedi yılda 5 bin 500 keklik ve 1,5 milyonun üzerinde parazitoit doğaya salındı. Bu salım kapsamında Borsamızca toplamda yaklaşık 135 bin lira harcama yapılmış olup, bu çalışmamızın üreticilerimize olan katkısı 7 yılda 140 milyon lira civarında olmuştur. "







