Halk ozanından "sandığa gidin" çağrısı

KAYSERİ (AA) - Kayserili halk ozanı Abdullah Öztürk, seslendirdiği türküyle 16 Nisan'daki halk oylaması için vatandaşlara hem sandığa gitme hem de birlik çağrısı yaptı.

Çocukken sazla tanışan 60 yaşındaki Öztürk, AA muhabirine, düğünlerde, konserlerde halkla sürekli iç içe olduğunu söyledi.

Türkiye'de birçok ili dolaştığını, insanların birlik ve beraberliğine şahit olduğunu, 16 Nisan'daki halk oylaması ve sonrasında da bunun devam etmesini dilediğini belirten Öztürk, "Bizler, sessiz çoğunluğun sesiyiz. Bu seçimin de milletimize iyi sonuçlar getirmesini istiyorum." dedi.

Seçim çalışmalarının barış ve huzur içinde geçmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, bir ailenin içinde bile farklı görüş ve düşüncelere sahip insanların çıkabileceğine dikkati çekti.

"'Evet" diyeni de "hayır" diyeni de kardeş gördüğünü dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Her şey memleketimizin iyiliği ve güzelliği için olsun. Her vatandaşın, herkesin sandığa gitmesi lazım. Bu bir görevdir. İleride söz sahibi olabilmek için sandığa gitmek lazım. 'Keşke' dememek için sandığa gidelim, oyumuzu kullanalım. Türkümü de bu yüzden yaptım. Yarın yüz yüze bakacağız, her şey kırılsın ama gönüller kırılmasın. Güzel memleketimize kazasız, belasız, barış içinde güzel bir seçim diliyorum."

"Sonuç ne olursa olsun biz hep dost kalmalıyız, aman kalp kırmayalım biz bizlere lazımız/ Bütün oylamalar gibi bu oylama da biter, insanoğlu hep böyle hep ektiğini biçer/ En iyisi olsun diye oyumuzu verelim, dünyanın gözü bizde iyi örnek olalım/ Bütün seçimler gibi bu seçim de bitsin, Abdullah der ki Allah doğruya yardım etsin." dizelerini sazıyla seslendiren Öztürk, sonuç ne olursa olsun dost kalınması ve kalp kırılmaması dileğinde bulundu.