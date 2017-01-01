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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Güney Marmara'da hava sıcaklıkları yükseliyor

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:35

BURSA (AA) - Güney Marmara'da hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarında, 8 dereceye varan artış bekleniyor.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova'da bugün 9-20 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonunda 21-26 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Bursa'da hafta içi 18-20 dereceye ulaşacak hava sıcaklıklarının, cumartesi ve pazar günlerinde 23-25 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Balıkesir'de bugün 18 dereceyi bulacak sıcaklıklar, cumartesi 24, pazar günü ise 26 dereceye ulaşacak.

Çanakkale'de de sıcaklıklar hafta sonunda Bursa ve Balıkesir'e göre daha düşük seyredecek. Kentte hava sıcaklıklarının bugün en yüksek 20, perşembe ve cuma günü 19-20, hafta sonunda da 21 derece olması öngörülüyor.

Yalova'da bugün 19 dereceyi bulacak sıcaklıklar cumartesi ve pazar günlerinde 21 dereceye çıkacak.

Söz konusu illerde hafta içi ve hafta sonu boyunca hava durumu, az bulutlu ve parçalı bulutlu olarak gerçekleşecek.


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