Sezonun ilk kruvaziyer gemisi Antalya'dan ayrıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da Port Akdeniz Limanı'na yanaşan sezonun ilk kruvaziyer gemisi Mein Schiff 3 adlı kruvaziyer, 2 bin 361 yolcuyu kente getirip, 2 bin 800 kişiyle limandan ayrıldı.

Port Akdeniz Liman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 11 Nisan'da Port Akdeniz'e yanaşan lüks geminin limandan ayrıldığı bildirildi. Açıklamada, 2 bin 300'ü Alman turistlerden oluşan toplam 2 bin 361 yolcuyu Antalya'ya getiren ve yine büyük çoğunluğu Alman turistlerden oluşan 2 bin 800 yeni yolcuyu da alarak limandan ayrılan geminin Yunanistan'ın Pire Limanı'na hareket ettiği, 10 gün sonra tekrar Port Akdeniz Limanı'na geleceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Port Akdeniz Genel Müdürü Özgür Sert, şunları kaydetti:

"2017 kruvaziyer sezonunu hemen hemen tamamını Alman turistlerin oluşturduğu böylesine büyük bir gemi ile açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mein Schiff 3 adlı gemi, indirdiği ve binen yeni yolcularıyla Antalya'da 5 binin üzerinde bir kruvaziyer turist trafiği yarattı. Aynı gemiyi 10 gün sonra tekrar ağırlayarak, Antalya'da yine benzer bir kruvaziyer turist trafiği yaratmasını bekliyoruz."

Sezonun ilk kruvaziyer gemisi Mein Schiff 3, Malta bandıralı, 295 metre uzunluğunda ve 3 bin yolcu kapasitesine sahip. A plus lüks sınıfta yer alan gemide yaklaşık 500 personel hizmet veriyor.