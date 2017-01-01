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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Bitlis'te ruhsatsız silahlar ele geçirildi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:41

BİTLİS (AA) - Bitlis'te bir araçta yapılan aramada 10 ruhsatsız silah ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 10 Nisan'da gerçekleştirilen yol uygulamasında, N.G. yönetimindeki plakası açıklanmayan aracın kontrol amacıyla durdurulduğu belirtildi.

Şüphe üzerine araçta yapılan aramada 10 ruhsatsız silah bulunduğu aktarılan açıklamada, sürücü N.G. ve araçtaki N.Y'nin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin çıkarıldığı mahkemece "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldığı belirtilerek, Bitlis ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

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