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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:46
FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem" askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan 17 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü çalışmaları sonucu gözaltına alınan zanlılardan çeşitli rütbedeki 17 şüpheli askerlerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Yargılamalar sonucu dün, 3 subay ve 11 astsubayın tutuklanmasına karar verilmiş, astsubaylardan 3'ünün Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilmişti. Etkin pişmanlık hükmünden yararlanan 1 subay ve 9 astsubay ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Firari olarak aranan 2 subay, 2 astsubay ve 3 sivil memurun yakalanması için çalışma sürüyor.

- Örgütün farklı haberleşme yöntemi deşifre edildi

Daha önceki operasyonda "il abisi” oldukları tespit edilen, 4'ü tutuklanan 7 şüphelinin ifadeleri sonrası "askeri yapılanmanın çözüldüğü" bilgisi alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ay süren çalışmalar sonunda, FETÖ'nün örgüt üyeleri arasında farklı haberleşme yöntemleri deşifre edildi. Operasyonların sürdüğü ve gözaltı sayısının artacağı belirtildi.

Operasyonun sürmesi nedeniyle örgütün haberleşme yöntemleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 87 kişi gözaltına alınmıştı.

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