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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) öncülüğünde yürütülen, Gaziantep ve bölge sanayisini İskenderun Limanı’na daha kısa mesafeden ulaşımını sağlayacak Hassa-Dörtyol Tünel Projesi'nin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yatırım programına alındığı bildirildi.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, birbiriyle bağlantılı 4 ayrı tünelin bulunduğu projenin ve otoyol bağlantılarının tamamlanmasıyla birlikte İskenderun Limanına ulaşım mesafesi Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi’nden 80 kilometreye ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nden yaklaşık 110 kilometreye düşmüş olacak.

Yeni bir sanayi ve ticaret aksı oluşturacak tünel projesi, bütün bölge şehirlerinin ihracatını bu kanal üzerinden İskenderun Limanı’ndan dünyaya göndermesini, böylece iş adamlarının elde edeceği zaman ve maliyet tasarrufu sayesinde rekabet gücünün olumlu etkilenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, projenin yatırım programına alınmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, bu gelişmenin proje açısından oldukça önemli olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayında toplu açılış töreni için geldiği Gaziantep'te Hassa-Dörtyol Tünel Projesi’nin yatırım programına alınması için söz verdiğini hatırlatan Konukoğlu, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile projeye destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konukoğlu, tünel projesi yapımına gelecek yıl başlanmasını beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Projemiz kapsamında, Gaziantep-Hassa arasındaki ara yolun da yüksek standartlı duble yola çevrilmesi ve bunun karayolu ulaşım ağına alınmasına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından önceki yıllarda onay verilmişti. Ulaşımın iyileştirilmesi hedeflenen projemiz kapsamında tünellerin ve otoyol bağlantılarının tamamlanmasıyla birlikte Gaziantep-Mersin Limanı arasındaki 270 kilometrelik mesafe, Gaziantep-İskenderun Limanı ile 110 kilometreye inecek.

Kuruluşuna onay aldığımız Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'nden limana uzaklık ise 80 kilometre olacak. Hem zaman hem de maliyetler açısından büyük avantaj sağlanacak. Proje sadece Gaziantep’in değil Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ile tüm Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin denize ulaşımını kısaltarak, bölgeyi denizle kucaklaştıracak. İhracat kapasitesini artıracak. Bölgenin geleceği için önemli olan bu proje, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak."