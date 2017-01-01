12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hassa-Dörtyol Tünel Projesi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:51

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) öncülüğünde yürütülen, Gaziantep ve bölge sanayisini İskenderun Limanı’na daha kısa mesafeden ulaşımını sağlayacak Hassa-Dörtyol Tünel Projesi'nin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yatırım programına alındığı bildirildi.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, birbiriyle bağlantılı 4 ayrı tünelin bulunduğu projenin ve otoyol bağlantılarının tamamlanmasıyla birlikte İskenderun Limanına ulaşım mesafesi Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi’nden 80 kilometreye ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nden yaklaşık 110 kilometreye düşmüş olacak.

Yeni bir sanayi ve ticaret aksı oluşturacak tünel projesi, bütün bölge şehirlerinin ihracatını bu kanal üzerinden İskenderun Limanı’ndan dünyaya göndermesini, böylece iş adamlarının elde edeceği zaman ve maliyet tasarrufu sayesinde rekabet gücünün olumlu etkilenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, projenin yatırım programına alınmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, bu gelişmenin proje açısından oldukça önemli olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayında toplu açılış töreni için geldiği Gaziantep'te Hassa-Dörtyol Tünel Projesi’nin yatırım programına alınması için söz verdiğini hatırlatan Konukoğlu, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile projeye destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konukoğlu, tünel projesi yapımına gelecek yıl başlanmasını beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Projemiz kapsamında, Gaziantep-Hassa arasındaki ara yolun da yüksek standartlı duble yola çevrilmesi ve bunun karayolu ulaşım ağına alınmasına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından önceki yıllarda onay verilmişti. Ulaşımın iyileştirilmesi hedeflenen projemiz kapsamında tünellerin ve otoyol bağlantılarının tamamlanmasıyla birlikte Gaziantep-Mersin Limanı arasındaki 270 kilometrelik mesafe, Gaziantep-İskenderun Limanı ile 110 kilometreye inecek.

Kuruluşuna onay aldığımız Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'nden limana uzaklık ise 80 kilometre olacak. Hem zaman hem de maliyetler açısından büyük avantaj sağlanacak. Proje sadece Gaziantep’in değil Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ile tüm Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin denize ulaşımını kısaltarak, bölgeyi denizle kucaklaştıracak. İhracat kapasitesini artıracak. Bölgenin geleceği için önemli olan bu proje, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak."

İLGİLİ HABERLER
Milletvekili Çelik'ten 15 Temmuz vurgusu
YEREL

MİLLETVEKİLİ ÇELİK'TEN 15 TEMMUZ VURGUSU
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantep'te otomobil kahvehaneye girdi: 7 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE OTOMOBİL KAHVEHANEYE GİRDİ: 7 YARALI
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA
Milletvekili Çelik'in referandum çalışmaları
YEREL

MİLLETVEKİLİ ÇELİK'İN REFERANDUM ÇALIŞMALARI
Araban'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

ARABAN'DA KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Gaziantep'te polis şüpheli kovalamacası
YEREL

GAZİANTEP'TE POLİS ŞÜPHELİ KOVALAMACASI

Koçer fabrika işçileriyle buluştu
YEREL

KOÇER FABRİKA İŞÇİLERİYLE BULUŞTU
Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine yaşlı kadına sahip çıktı
YEREL

FATMA ŞAHİN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TALİMATI ÜZERİNE YAŞLI KADINA SAHİP ÇIKTI
AK Parti Genel Sekreteri Gül esnafı gezdi
YEREL

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ GÜL ESNAFI GEZDİ
BM İyi Niyet Elçisinden Gaziantep'teki çadır kente ziyaret
YEREL

BM İYİ NİYET ELÇİSİNDEN GAZİANTEP'TEKİ ÇADIR KENTE ZİYARET
Gaziantep'teki terör operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ TERÖR OPERASYONU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmühani nineyle telefonda görüştü
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÜMMÜHANİ NİNEYLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
FETÖ'nün darbe girişimine yönelik dava
YEREL

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE YÖNELİK DAVA
Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
YEREL

GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI
Uzer ve Tahmazoğlu Düztepe mahallesini ziyaret etti
YEREL

UZER VE TAHMAZOĞLU DÜZTEPE MAHALLESİNİ ZİYARET ETTİ
Tahmazoğlu minik Zeliha'nın davetini geri çevirmedi
YEREL

TAHMAZOĞLU MİNİK ZELİHA'NIN DAVETİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ
GAÜN'lü Öğrencilerden Köy Okullarına yardım
YEREL

GAÜN'LÜ ÖĞRENCİLERDEN KÖY OKULLARINA YARDIM
GAÜN'lü Öğrencilerden Köy Okullarına yardım
YEREL

GAÜN'LÜ ÖĞRENCİLERDEN KÖY OKULLARINA YARDIM
GAÜN Öğrencilerinden Mehmet Gezer İlk ve Orta Öğretim Okuluna Destek
YEREL

GAÜN ÖĞRENCİLERİNDEN MEHMET GEZER İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKULUNA DESTEK
Petekbaşı GAÜN Öğrencilerine Sivil Toplum gönüllülük konferansı verdi
YEREL

PETEKBAŞI GAÜN ÖĞRENCİLERİNE SİVİL TOPLUM GÖNÜLLÜLÜK KONFERANSI VERDİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Mustafa Çiftçi HATEM Hastanesinde
YEREL

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZM. DR. MUSTAFA ÇİFTÇİ HATEM HASTANESİNDE
Gündoğan'dan &quot;Başkaldırı Dayanışma ve Etik&quot; Konferansı
YEREL

GÜNDOĞAN'DAN "BAŞKALDIRI DAYANIŞMA VE ETİK" KONFERANSI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

ÜNLÜ OYUNCUNUN 1965 MODEL ARABASI

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 4 Artık boyları 2 metre değil...