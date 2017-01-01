GÜNCELLEME - Tekirdağ'da fabrikada kimyasal reaksiyon

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valiliği, Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana gelen kimyasal reaksiyonla ilgili, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bölgede gerekli ölçümlerin yapıldığını, çevreye ve insan sağlığına zarar verecek herhangi bir maddeye rastlanılmadığını bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde reçine üreten bir fabrikanın kazanında aşırı ısınmadan dolayı meydana gelen kimyasal reaksiyon sonucu yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen özel kıyafetli itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Bu arada kimyasal reaksiyondan etkilendiği öğrenilen 40 işçi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.



Çevredeki diğer fabrikalar da paydos ederek işçileri evlerine gönderdi.



Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Belediye Başkanı Vahap Akay, İlçe Emniyet Müdürü Murat Ogan ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mehmet Özdoğan olay yerinde incelemelerde bulundu.

- "Yanıltıcı haberlere vatandaşlarımız itibar etmesin"

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olayın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren boya-kimya fabrikasında gerçekleştiği hatırlatıldı.

Bazı basın yayın organlarında çıkan doğru olmayan haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Kapaklı İlçesi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren boya-kimya fabrikasında, 12 Nisan'da saat 06.30 sıralarında teknik bir arıza nedeniyle yangın meydana gelmiş olup, yangın itfaiye yetkililerince kontrol altına alınmıştır.

Soğutma çalışmaları devam etmektedir. AFAD tarafından bölgede gerekli ölçümler yapılmış olup, çevreye ve insan sağlığına zarar verecek herhangi bir maddeye rastlanmamıştır. Bazı basın organlarında yer alan yanıltıcı haberlere vatandaşlarımızın itibar etmemesi hususu kamuoyuna duyurulur."