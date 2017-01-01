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Avrupalı turistin tercihi yine Bodrum

12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:07
Avrupalı turistin tercihi yine Bodrum

MUĞLA (AA) - Yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum ilçesini tercih eden Avrupalı turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.

Turizm sezonunun hareketlenmeye başladığı ilçede, bazı otellerde turist yoğunluğu yaşanıyor. Bodrum'un İçmeler mevkisinde hizmet veren 4 ve 5 yıldızlı oteller, ağırlıklı olarak Avrupalı turistleri ağırlıyor.

Bodrum Holiday Resort Genel Müdürü Serdar Sarıl, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Nisan'dan itibaren turizm sezonunu açtıklarını ve yüzde 40 doluluk oranına ulaştıklarını söyledi.

İlçeye ağırlıklı olarak Avrupa'dan turist geldiğini belirten Sarıl, "Milas-Bodrum Havalimanına inen uçaklara endeksliyiz. Otelimizde Hollanda, Belçika, İsrail, Alman ve yerli misafirlerimiz var. Ağırlıklı olarak Avrupalı turist geliyor." dedi.

Sarıl, Avrupalı turistlerin Türkiye'yi gelişinde, yaratılan algı nedeniyle biraz sıkıntı yaşandığını dile getirerek, "Buraya gelenlerin korkusu havalimanına indiği andan itibaren siliniyor." diye konuştu.

2017 turizm sezonundan umutlu olduklarını söyleyen Sarıl, "Şu an bile geçen yılın üzerindeyiz. Bunu görmek bizim için mutluluk verici. Özellikle iç pazar, referandum sürecinin bitmesini bekliyor. Avrupa da aynı şekilde Türkiye'yi takip ediyor. Referandumdan sonra mutlaka bir ivmelenme olacaktır." ifadesini kullandı.

- "Rahatlıkla Türkiye'yi tercih edebilirsiniz"

Ailesiyle birlikte İsviçre'den gelen ilçeye gelen Hilda Meijerbom da Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdiklerini belirtti. Türk insanının çok cana yakın olduğunu söyleyen Meijerbom, Türkiye'yi bu nedenle tercih ettiklerini dile getirdi.

Avrupalı turistin Türkiye'ye rahatlıkla gelebileceğini vurgulayan Meijerbom, "Türkiye'ye her zaman gelebilirsiniz. Türkiye çok iyi ve çok güzel bir yer. Servisi de çok güzel. Burada problem yaşamıyoruz. Rahatlıkla Türkiye'yi tercih edebilirsiniz." dedi.

Moa Meijerbom da Bodrum'da denizin ve tarihin çok güzel olduğunu, ilçede çok iyi zaman geçirdiklerini ifade etti. Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Pia Meijerbom da özellikle Türk yemeklerini çok beğendiğini kaydetti.

- "Türkiye'de sadece pozitif şeyler görüyorum"

Hollandalı Arjan Van Der de üç gündür ilçede tatil yaptığını, geçen yıl da Bodrum'u tercih ettiğini söyledi.

Avrupalı insanların Türkiye'ye gelmekten korkmaması gerektiğini vurgulayan Der, "Ben buradayım ve Türkiye'de sadece pozitif şeyler görüyorum. Her şey çok güzel, lütfen buraya gelin." diye konuştu.

- "Türkiye'de güvenlik problemi yok"

Türkiye'ye ilk kez 4 yıl önce geldiğini ve buraya adeta aşık olduğunu söyleyen Hollandalı Viktoria Vallede de "Türkiye'de bence güvenlik problemi yok. Biz burada çok mutluyuz. Her yerde problem olabiliyor. Avrupa'da da terör problemleri oluyor ama biz Türkiye'de çok güvendeyiz." dedi.

- "Türkiye'nin neredeyse her yerini gezdim"

Hollandalı Coralie Schouw da Türkiye'nin neredeyse her yerini gezdiğini belirterek, "Bodrum'daki otelleri çok beğeniyorum. Türk insanı çok cana yakın, çok pozitif. Herkesin yüzünde bir gülümseme var. Herkes çok mutlu. O yüzden ben de mutlu oluyorum." ifadesini kullandı.


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