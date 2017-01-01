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Bolu'da 81 kaçak yakalandı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:19
Bolu'da 81 kaçak yakalandı

BOLU (AA) - TEM Otoyolu'nun Bolu mevkinde durdurulan yolcu otobüsünde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 81 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından TEM otoyolu Gerede mevkinde yapılan yol kontrolünde bir yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüste yapılan kontrolde, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen ve İstanbul'a giden, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 81 kişi yakalandı.

Daha sonra şahıslar, ekipler eşliğinde kent merkezinde yer alan sanayi sitesi içerisindeki spor salonuna getirildi.

Bu arada olayla ilgili otobüs şoförü ve araçtaki bir kişi daha gözaltına alındı.

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