Halk oylamasına doğru

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ISPARTA (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, "Bize düşen, devlete, toprağa, bayrağa sahip çıkmaktır. 15 Temmuz'da bu milletin düşmanlarına nasıl tokat vurduysak, 16 Nisan'da tekrar bunu gerçekleştireceğiz." dedi.

Bilgiç, Belediye Kültür Merkezi'nde AK Parti Isparta Milletvekili Said Yüce, MHP İl Başkanı İsa Yalçın'ın katıldığı etkinlikte, Yalvaç Belediyesi çalışanlarına hitap ederek, halk oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, anayasa değişikliğine "Evet" diyenlerin çok şey söylediğini, ancak "Hayır" diyenlerin 18 maddenin içeriğine ilişkin herhangi bir şey diyemediğini kaydetti.

Değişikliğe "Hayır" diyenlerin halka yalan söylediğini anlatan Bilgiç, "Hayır" diyenlerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP'lileri de hedef aldığına dikkati çekti.

16 Nisan'da ülkenin milliyetçi ve muhafazakar kesimlerinin bir araya geldiğini anlatan Bilgiç, "15 Temmuz'da kimler tankların önüne çıktı? Bu ülkenin gerçek sevdalıları MHP'li ve AK Partili kardeşlerimizdir. Hiç kimsenin bugün AK Parti ve MHP'nin duruşlarını sorgulama hakkı yoktur." dedi.

Bugün PKK ve FETÖ üyelerinin Avrupa'da "Hayır" propagandası yaptığını belirten Bilgiç, "Bize düşen, devlete, toprağa, bayrağa sahip çıkmaktır. 15 Temmuz'da bu milletin düşmanlarına nasıl tokat vurduysak, 16 Nisan'da tekrar bunu gerçekleştireceğiz. Büyük Türkiye idealini gerçekleştirmek için, güçlü bir Türkiye için, gerçek anlamda bir kuvvet ayrılığı için ve millet iradesinin tam tecellisi için 16 Nisan'da 'Evet' diyeceğiz." diye konuştu.

MHP İl Başkanı İsa Yalçın, 1982 Anayasası'nı milletin hiçbir zaman içine sindiremediğini, mevcut anayasanın zaman zaman sistemsel sıkıntılara yol açtığını belirtti.

Yalçın, MHP olarak, Atatürk'ün kurduğu üniter Türk devletinin bekası için "Evet" diyeceklerini sözlerine ekledi.



