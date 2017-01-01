Kırşehir'de "ByLock" operasyonu

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "ByLock" programını kullandıkları iddiasıyla aralarında kamu personelinin de olduğu 5 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda kamu personeli E.K, A.Ö, İ.D ile örgütle ilişkili olduğu belirlenen ve daha önce kapatılan bir şirketin çalışanları H.Y ve İ.D gözaltına alındı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli emniyete götürüldü.