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YEREL HABERLER  / KIRIKKALE HABERLERİ
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DEAŞ üyelerinin evlerinde FETÖ kitabı bulundu

12 Nisan 2017 Çarşamba, 13:21

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'deki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait dergi ve kitap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu öne sürülen kişilerin bulunduğu 3 eve operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada DEAŞ'a ait bez parçası, çok sayıda dergi, gazete, silah, pasaport ile FETÖ'ye ait dergi ve kitap ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.Ç, E.Y, N.F, O.A. ve K.A, emniyete götürüldü.

Bu kişilerle irtibatlı olduğu iddia edilen H.T.T'nin de Gaziantep'te yakalandığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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