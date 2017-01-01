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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Bakan Çavuşoğlu'ndan "hayır" standına ziyaret

12 Nisan 2017 Çarşamba, 13:28

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da "hayır" standını ziyaret etti.

Kentte temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Antalya Ticaret Borsasında (ATB) Oda Başkanı Ali Çandır ve yönetim kurulu üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Burada gazetecilerle de sohbet eden Çavuşoğlu, yeni anayasa sistemini anlattı. Basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından Hükümet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi.

Kapalı Yol alarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde iş yerlerini gezen Çavuşoğlu, yabancılarla da bir süre sohbet etti.

Süs havuzu yanındaki AK Parti İl Başkanlığı tarafından kurulan referandum çadırına giden Çavuşoğlu, burada partililer görüştü. Aynı caddede bulunan ve CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı tarafından kurulan "hayır" standını da ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, görevlilerle tokalaşarak, "İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar." dedi.

Çavuşoğlu'na, bazı esnaf çay ikram etti.


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