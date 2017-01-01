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Trabzon'daki FETÖ davası

12 Nisan 2017 Çarşamba, 13:29

TRABZON (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında açılan davada, eski Trabzon Deniz Liman Şube Müdürü Yaşar Açıkmeşe'nin yargılanmasına başlandı.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Açıkmeşe ve avukatı katıldı.

Açıkmeşe, savunmasında, yetiştiği ortamlarda 26 yaşına kadar cemaatlerin ne olduğunu bilmediğini belirterek, emniyet teşkilatına girdikten sonra FETÖ yapılanmasının emniyetteki ağırlığını olumsuz hissettiğini söyledi.

Erzurum'a tayin olduktan sonra FETÖ yapılanmasına mensup kişilerle arkadaşlık yapmakta sakınca görmediğini aktaran Açıkmeşe, zaman zaman ailesiyle gittiği için şüphe uyandıracak bir şey hissetmediğini anlattı.

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesine 2011 yılında ilçe emniyet amiri olarak tayininin çıktığını kaydeden Açıkmeşe, 1 yıl sonra Çaykara Emniyet Amiri Vekili olarak atandığını, oradan da önce Trabzon Asayiş Şube Müdür Yardımcılığı, ardından da talebi üzerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne getirildiğini söyledi.

Açıkmeşe, 17-25 Aralık sürecinden sonra önemli birimlerde görevden almalardan dolayı, kurum içindeki "Zafiyet oluşacağı" şeklindeki propagandalara inat, canla başla çalıştığını ileri sürdü.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün çalıştığını ve mesai sonrası akşam Rize'ye gittiğini dile getiren Açıkmeşe, 17 Temmuz'da açığa alındığını, daha sonra emekliye ayrıldığını aktardı.

Katıldığı sohbet toplantılarında cep telefonlarının odanın bir kenarında durduğunu belirten Açıkmeşe, bazılarının telefonları salon girişine bıraktığını kaydetti.

Sanık avukatının dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı, sanığın belirttiği kişiler hakkında işlem yapılıp yapılmadığının araştırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, soruşturmaya ilişkin adı geçen kişilere ait bilgi ve belgelerin toplanması için duruşmayı erteledi.

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