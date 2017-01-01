Denizli'de çevik kuvvet minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Ramazan Akçadağ, memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı.

Şehit polis memuru Ramazan Akçadağ (25) için Denizli Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesinden cenaze aracıyla Emniyet Müdürlüğüne getirilen Akçadağ'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından araçtan alınarak tören alanına getirildi.

Uğurlama törenine şehidin babası Ömer, annesi Yeter, kardeşleri Murat, Mert ve Dilek ile aile yakınları, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, milletvekilleri ile diğer protokol üyeleri ve mesai arkadaşları katıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken şehidin babası Ömer Akçadağ, tören alanına tekerlekli sandalye ile getirilirken, şehidin annesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması sırasında oğluna selam durdu.

İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, törende yaptığı konuşmada, şehitliğin peygamberlikten sonra gelen en büyük mertebe olduğuna işaret ederek, şehit kardeşlerinin de bu mertebeye ulaştığını ifade etti.

Tarih boyunca üzerinde yaşanan bu topraklarda şehit olarak yatan binlence meslektaşlarının olduğunu anlatan Demir, "Bu uğurda ecdadımız da canlarını vermiş, bu ülkeye bizlere emanet etmiştir. Bizler de bu kutsal emanete sadık kalarak görevimizi hakkıyla yapmanın gayreti içerisindeyiz. Ülkemizin huzuru ve güveni için genç yaşta şehit olan meslektaşımıza Allah'tan rahmet, olayın gerçekleştiği günden itibaren metanet ve vakarını koruyan kıymetli ailesine, geride kalan yakınlarına, mesleklerinin ilk gününde arkadaşlarını kaybeden arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum." dedi.

Şehit polis memuru Akçadağ'ın naaşı, okunan Kur'an-ı Kerim'in ve İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın yaptığı duanın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı.

Şehidin cenazesinin, Delice ilçesi Büyükyağlı kasabasında toprağa verileceği öğrenildi.



- İlk görev yeri ve sadece 9 gün görev yapabildi

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezinden 19 Mart'ta mezun olan şehit polis memuru Akçadağ, 22 Mart'ta ilk görev yeri olan Denizli Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde göreve başlamıştı. Bekar olan Akçadağ, 31 Mart'ta sabah geçirdiği trafik kazası sonucu Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılmış, daha sonra da Pamukkale Üniversitesi Hastanesine nakledilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polisleri taşıyan 20 BFV 29 plakalı minibüs, 31 Mart'ta Yenişehir Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki kavşakta, Reyhan Ersan idaresindeki 20 BH 340 plakalı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ait otomobille çarpışmış, kazada 8'si polis memuru 10 kişi yaralanmıştı. Yaralılar aynı gün çeşitli hastanelerde tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.



